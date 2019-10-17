【金宵大廈】劉江變「狐仙」神劇爛尾？重覆回到過去亦難挽救錯愛

TVB劇集《金宵大廈》被譽為「神劇」，吸引一班觀眾追看，於周日播出大結局，評價好壞參半，有網民大力批評劇集「爛尾」，辜負了精密的鋪陳。 故事由阿蕭／劉旭輝（陳山聰飾）和Alex／CoCo（李施嬅飾）的穿越愛情故為主線，穿插不同單元的奇情怪異故事，新鮮緊湊，難怪吸引大批觀眾。不過也有網民指，TVB終歸也是TVB，結局穿越再穿越，雖未至於大團圓bbq，但最終的今世版本：Alex也沒有登上失聯客機，阿蕭甚至當上機師，二人始終重遇，多少是個happy ending。 但以下推介，主角同樣有回到過去的能力，結局卻不一定如Alex及阿蕭一般美滿。誰說，能穿越時空，就能糾正「錯誤」？

【點圖重溫精彩劇情】回到過去，又有哪個片段似曾相識？

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《金宵大廈》中阿蕭能不斷回到過去，嘗試改寫結局。事實亦有不少電影有類同情節，但能回到過去，像打機已熟讀攻略，又是否一件好事？

《回到初遇之夜》由Adam Devine與Alexandra Daddario主演。（《回到初遇之夜（When we first met）》劇照）

《回到初遇之夜》－Netflix版《求婚大作戰》：「可是我等得太久了，最後只得擁抱。」

《回到初遇之夜（When we first met）》沒有《金宵大廈》的靈異都市傳說作點綴，主要談情說愛。故事講述Noah不甘相識多年的愛人Avery要訂婚了，新郎卻不是他。於是他便使用神奇的照相機回到相識的那個晚上，試圖追回那些他認為是錯摸的時光。最後他能否扭轉命運，跟心愛的她走在一起？

其中有兩句對白是這樣的，一人問：「有沒有試過在一段關係中糾纏不斷，總是放不下，又怎都沒有結果？」另一人答：「事出必有因，或是沒有，但它們都誘發了一些機會。」我想電影並不是想膚淺地把一切歸疚於命運，而不過是說明，若二人能錯過彼此，或許根本二人就不合適，那「錯摸」，或許不在於他／她的錯話，而是自己把他／她放到錯誤位置、抱錯誤期望？如，明明是教你一課的過客，或相知相惜的朋友，你卻錯以為他是陪你走一輩子的另一半。

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（《Russian Doll》劇照）

《俄羅斯娃娃：派對輪迴》－愛人背叛，不斷回到死亡一天，要人明白甚麼？

嫌談情說愛太俗套，那《俄羅斯娃娃：派對輪迴（Russian Dolls）》或許會更適合你。劇集在IMDb 及「爛茄」評分別達8.1及8.5之高分，一致好評。這套一共八集的劇集，說精神病、說生存、說創傷、說一生的遺憾⋯⋯結局開放，男女主角到底死了沒有？

劇集開頭的調子由開頭的輕鬆喜劇，轉為愈發黑暗，因為男女主角Nadia（ Natasha Lyonne飾）與Alex（ Charlie Barnett飾）尋根究底，發現了不斷輪迴的真相，這美國故事似應驗了中國的傳說，輕生的人會不斷回到自殺當天，日復一日地不斷重複。劇情緊湊不再話下，科幻卻並非只一味故弄玄虛，觀眾隨主角們抽絲剝繭，反思有無限次重生的機會，又能否找出人生到底哪兒出了錯？如何面對創傷與愧疚？若今天真的要死了，你又要做一個怎樣的人呢？又有沒有哪一件事，你不惜用盡你最後的一口氣去糾正？

就如，面對背叛，應如何去糾正？當中有句對白大概是這樣，被背叛的說：「其實你早早已告訴了我，只是我沒有聽而已。你每次說累的時候、每次輕輕推開我的手的時候⋯⋯只是我從來沒有聽而已。今後，你不用再照顧我了。」

一次又一次，或許出路就只有原諒，只是我們倔強，求死不求生，也不自知。Alex有不下數十次的「機會」；我們？就此一生。

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（《回到最愛一天》劇照）

《回到最愛一天》－迷信糾正遺憾，何不現在就做點甚麼呢？

典型「甜到漏」電影，有笑有淚，必定是《回到最愛一天（About Time）》。男主角Tim（Domhnall Gleeson飾）在21歲生日當天，父親便告訴他家族遺傳的能力，就是有回到過去的能力，但卻不能作重大的改變。於是Tim便作出多次「冒險」，嘗試為修補所有遺憾，包1那次相遇、那次錯過、那次失敗⋯⋯在很多很多的小努力後，卻發現要改變的事或許不多，稍一差錯，便會丟失了現在的美好。

因為，世上或許根沒有命中注這回事，骨牌似地，沒有了他，她轉角也會遇到另一位他，又成了另一位命中最愛。而Tim就是在「冒險」中發現，稍稍改變，他便不會遇到現在的愛人了。最後，愛人一句：「何不現在呢？」老掉牙的戲碼，不過說明，其實哪又那麼多糾正遺憾，何不現在就做點甚麼呢？一霎眼，現在就成過去了啊。