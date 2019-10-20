男女成熟程度難同步？男友長不大應否分手　感情維繫應看投入度

時時聽友人投訴：「男友似是小孩子，永遠長不大，怎麼辦？」一聽便惱，到底要長多大？是要二次發育不成？ 碰巧看到一篇網上文章，題為《那些長不大的男生，最愛的永遠不會是眼前人》，用作半夜自傷自憐最合適不過。不過，以這標準來量度，大概沒有誰人真正喜愛你，而且，自省一番，寫成《那些長得太快的女生，最愛的永遠不會是眼前人》也不失為過。

（《Love, Simon》劇照）

男孩似長不大就要分手？二人未來 不應一人擔當

筆者與友人有次說起，某某跟誰誰拍拖要看條件，一副成熟女子模樣，指薪金一定要比自身高，年紀最好比她年長，問：「難道還要跟他捱世界？」女人當然白女人，筆者卻想說句公道話，女人何時變得這樣「輸打贏要」？一時說男女平等，一時又想情人把你當初生嬰般照顧，飯來張口，衣來伸手？

指控的「他長不大」，大多都是指經濟狀況，順道指責性格不是。當然，人各有志，若你要的只是穩定將來、生而育女，完全沒有問題，但別勉強把這說成愛。甚麼「矛盾只因深愛着」等等都只是自欺欺人的假話，不愛便不愛，你愛穩定生活與富裕，也是不愛的一種。別把自己說成情聖那樣，還推塘是那位可憐的男友長不大。

幸好，筆者與摯友一樣長不大，說到擇偶條件，一人說「好玩啊」，另一人說「最緊要明白我笑甚麼。」無他，也絕非裝清高，不過有一點點自大－我們相信自己有能力給自己未來，伴侶就不過伴侶，況且，不是有一首歌唱到：「喜歡他的話，就喜歡把他當小孩」嗎？

（《A Rainy Day in New York》劇照）

長不大不是錯 不投入才是致命傷

長不大不錯，那怎樣才算？伴侶不過伴侶，他或不能給你富裕生活，或不能替你打倒世間所有難題，或不能替你設想將來⋯⋯但最重要的，就是陪伴。風高浪急，高山低谷，都陪在身側。

根據《今日心理學》的文章，曾出版不少關於溝通的書籍的Preston Ni就指出，伴侶不投入，才是「致命傷」，有以下特徵：

參考資料：《今日心理學》