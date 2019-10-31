【畢業相】另類告別校園照　搞笑、恐怖度滿分　青春不妨狂一點？

又到畢業季啦！不想再影沉悶pose畢業相？一班人影畢業相，都可以充滿創意。辛辛苦苦讀完書，參加畢業典禮，當然要留下難忘回憶，攝下珍貴時刻的同時，也可以參考這些拍照技巧，讓你的畢業照與衆不同！已經告別校園了一段時間的你們，又曾否拍下難忘的畢業照？

無論多人還是少人影畢業相，都可以充滿創意！（卓也PHOTO@小紅書）

視覺錯位

利用簡單道具和視覺錯位就可以拍出創意滿分的照片！（小北帥三代@微博）

利用簡單道具就可以拍出創意滿分的照片！這類照片主要利用視覺錯位而影出怪趣照片，十分有創意！首先，在鏡頭前擺一碗杯麵，人站在遠處錯位位置，就能拍出可愛又具創意的合照。

視覺錯位拍攝技巧：

選擇一個人在離鏡頭較近位置攤開手掌，其他人在遠處後拍攝。（小北帥三代@微博）

選擇一個人在離鏡頭較近位置攤開手掌，其他人在遠處，利用視覺錯位拍出遠處的人坐在手掌心的效果。

掌心視覺錯位拍攝教學：

簡約構圖

構圖線條簡約，大量留白令照片整體顯得更乾净。（小北帥三代@微博）

可以選擇背景簡約如白墻為底的樓梯處，再利用對角綫構圖；或者利用獨立的一扇窗，平排擺好姿勢即可。構圖線條簡約，大量留白令照片整體顯得更乾净，輕鬆影出小清新風格。

簡約構圖拍攝技巧：

經典趣怪POSE

（卓也PHOTO@小紅書）

多人合照當然少不了經典趣怪合照姿勢，如星星陣法、千手觀音、抛學士帽、衆人跳起、背影照、龜波氣功系列等等，百玩不厭，記得相片調色後效果更佳，令畫面更加有戲劇效果。

經典趣怪POSE參考：

+ 3 + 2

層層叠

層層曡拍出的效果十分可愛。（CactusNotes@微博）

和感情要好的朋友曡在一起拍照，不但畫面可愛又有趣，相信在影相過程中也會樂趣無窮！在服裝及打扮上不妨花多一點心思，例如可以在顏色以及小飾物方面著手，增加相片充滿趣味的感覺。

層層叠POSE參考:

靈異主題

另類靈異恐怖畢業相，營造驚悚效果。（微信）

如果你想嘗試另類小衆風格，可以參考内地大學8位女生影出的「恐怖畢業照」，黑白照片加上驚悚造型，光看相片都覺得毛骨悚然……