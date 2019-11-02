Taylor Swift力撐Selena　張鈞甯向范冰冰示愛　圈中的真閨密有..

人一生中能交到幾個真心好朋友實屬難得，更何況在關係錯綜複雜的娛樂圈，鏡頭前表現出好交情，是真情還是假意，讓人捉摸不透。不過時間能夠證明人心，經歷數年仍然相伴左右，通過時間考驗的友情著實令人動容。 作爲公衆人物，藝人們的至親好友也是衆人關注的焦點，不過這些「好朋友」沒負面新聞前就表現得如膠似漆，一出事就消失得無影無蹤？都説「陪伴是最長情的告白」，能夠共患難的朋友寥寥無幾，娛樂圈中的「真閨蜜」到底有誰？

Taylor邀請Selena作爲演唱會的嘉賓。（taylorswift@FB）

走過13年的友情——Taylor Swift & Selena Gomez

Thank you for forever being my side. Selena Gomez

作爲娛樂圈出了名的好閨蜜，兩位樂壇天后Taylor Swift和Selena Gomez之間的友情已經走過13年！近日，Selena Gomez在IG顯示動態上貼文感謝Taylor多年陪伴，永遠站在自己這邊，更説到自己也會一生站在Taylor這邊。

謝謝你永遠站在我這邊，你教會了我很多，與我一同經歷這一切，陪伴我、提醒我成爲一個更好的人。我會一生站在你這邊。

Selena在IG上感謝Taylor的陪伴。（selenagomez@IG）

Selena近日推出新單曲。（selenagomez@FB） Selena的「真情告白」令人十分感動，也讓一直支持她們的粉絲都激動不已，無論經歷高峰還是低谷，她們的友情依然沒變，兩人皆視對方為生命中最重要的人。Selena最近釋出新歌《Lose you to love me》大談感情經歷，好朋友Taylor也是第一時間貼文支持，盛讚這是Selena歌曲中她最愛的一首，更寫道「我好愛你」再標注Selena。

Taylor Swift在IG Story為好姐妹Selena Gomez宣傳新歌：

Taylor Swift 與Selena是多年好友：

兩人最初相識因爲交往對象？

We actually dated The Jonas Brothers. Selena Gomez

Taylor與Selena的長久友誼已經13年。（selenagomez@IG） Selena在訪問中被問到與Taylor的相識過程時，她表示她們都曾和Jonas Brothers交往過。當時，Selena與Jonas Brothers中年齡最小的Nick Jonas約會，而Taylor則是同二哥Joe Jonas有過一段戀情。Selena憶述當時那段經歷十分瘋狂，她們都是留著大波浪捲髮、戴上手環又穿著牛仔靴的女孩，加上相似的感情經驗，她們一見如故馬上成爲好友。

Taylor Swift 與Selena的友誼已經長達13年：

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經歷人生起起伏伏

小天后Selena近年一直遭遇起伏，無論是紅斑性狼瘡復發需要接受腎臟移植手術，還是罹患抑鬱症，她不斷和自己、和生活作抗戰。曾是「IG人氣女皇」的她，坐擁過億粉絲，卻因心理負荷太大，數度暫別社交網站。最多人口舌的要數她與Justin Bieber之間的感情糾葛，在衆人議論紛紛的情況下，相信這些年Selena都一直默默地承受巨大輿論壓力。

Taylor Swift與美國饒舌歌手Kanye West曾發生不愉快事件。（gettyimages） 當然，Taylor的星途也不是一路順坦，不但豐富的感情經歷曾引起熱議，她和美國饒舌歌手Kanye West之間恩恩怨怨也曾一度讓她成爲被網絡攻擊的對象。面對「鍵盤戰士」用短短幾秒鐘留下的惡評以及排山倒海的輿論，影響到底有多深？對於Taylor來説，只能「如人飲水，冷暖自知」。

不是每一段友情都需要在社交網站上經常「放閃」

Longevity is something you really can find very precious and rare in friendships. Taylor Swift

外界曾一度傳出Taylor與Selena感情破裂的傳聞。（selenagomez@IG）

雖然有段時間，外界一直傳出Taylor與Selena感情破裂的傳聞，更有報道寫Selena在IG上一度取消關注Taylor，令許多粉絲都十分擔心是否多年感情會付諸一炬。不過友情決裂的傳言在Taylor《Reputation》的演唱會上被打破，Selena驚喜現身作爲演唱會嘉賓，一起合唱經典曲目《Hands to myself》。

She was frustrated when I was frustrated. She was sad when I was sad. Selena Gomez

Taylor在好友Selena推出新歌《Lose you to love me》和《Look At Her Now》後大力支持，表示自己見證Selena所經歷的艱辛與苦痛，為她能克服一切去鼓勵他人而感到自豪。而Selena接受訪問時提及Taylor所講的一席話時更激動落淚，她坦言朋友們都親眼見證她陷入巨大的痛苦中，但她們都一直愛著她。她憶述當時在Taylor以及她父母面前播放這首歌時，Taylor和她的母親都紛紛落淚，爲Selena能在歷經一切磨難後走出來而感到高興。

Selena提起Taylor的支持感動落淚:

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她們也是好閨蜜？——范冰冰和 張鈞甯

我最喜歡你！ 張鈞甯

台灣女星張鈞甯和范冰冰因合作《武媚娘傳奇》而結緣。（范冰冰@微博）

近日張鈞甯在范冰冰微博上留言。（微博截圖） 「患難見真情」這句話驗證在這對好朋友身上是再適合不過。曾紅透半邊天的内地女星范冰冰出演多部熱播作品包括《還珠格格》、《武媚娘傳奇》等，但因爲偷稅逃稅事件，導致形象一落千丈。圈内好友紛紛為避嫌，不敢公開與范冰冰來往。和范冰冰因合作《武媚娘傳奇》而結緣的台灣女星張鈞甯，在范冰冰事業和愛情都陷入低谷的時候，還是一直保持聯絡。 張鈞甯和范冰冰因拍劇而結緣:

台灣女星張鈞甯和范冰冰因合作《武媚娘傳奇》而結緣。（范冰冰@微博）

張鈞甯不但在范冰冰生日時大方在微博上送上祝福，近日范冰冰在微博宣傳化妝品時留言「我最喜歡你！」，展現溫暖姐妹情。自從范冰冰陷入風波後，張鈞甯在接受訪問時被問到有關范冰冰的事都未曾閃避，如今也大方在社交網站上曬姐妹情。真心好友就是在你經歷挫折和低谷時，一直不離不棄的人。

張鈞甯和范冰冰不時PO相大曬姐妹情:

相差11歲的友情——IU 和 劉仁娜

她是我最親的朋友、我的一號粉絲、我的藝人、我的繆斯 IU

IU與韓國女演員劉仁娜也是圈中出名的好朋友。（yooinna065@IG）

説到韓國娛樂圈最出名的好閨蜜，一定會想起IU和劉仁娜！兩人因錄製韓國綜藝節目《英雄豪傑》而相識，雖然兩人之間相差11嵗，但是完全沒有隔閡，相談甚歡下結爲摯友。

在 Instagram 查看這則貼文 인나스타그램 #선다방#오늘밤_10시반#이사람_나온대요 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 1 日 上午 3:00 張貼

兩個人的好交情屬於高調型，只要對方拍攝電視劇，就會送上食物應援車；頒獎典禮上說得獎感言時會感謝對方；還會一起逛街、去旅行。IU在訪問裏提道：「我朋友並不多，最親的是劉仁娜，不忙的時候幾乎天天見面，幾乎生活在一起……」兩人的相處已經像家人一樣，幾乎是靈魂伴侶的感覺，始終如一的友情羡煞旁人。

IU和劉仁娜相差11歲的友情:

的確，友情貴精不貴多，無論什麽人都會渴望有一個人，能在成功時替自己開心，遇到挫折時陪伴在身旁。所謂「日久見人心」，真正的友情或許只能用時間來證明。而娛樂圈各種「好閨蜜」的故事除了是茶餘飯後的話題外，同時也提醒著我們，真心朋友或許不是在你成功時喝彩最大聲的那個人，但卻會是在你失意時第一時間幫助你的人。

IU 和 劉仁娜感情親密得像家人一樣: