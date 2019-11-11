小S女兒ELLY魅力何在？內雙眼皮、大長腿　13歲的名模「厭世臉」

身為眾所矚目的星二代，小Ｓ徐熙娣的大女兒 ELLY 於 2017 年首次登上 Vogue Taiwan 封面，雖然當時是和小 S 以及兩位妹妹一起拍攝，卻也讓讀者們驚艷。今年（ 2019 年）更獨自登上雜誌內頁，一張「高級臉」受到網友的推崇，作為母親的小 S 也回應「以她為榮」。

+ 5 + 4 + 3

ELLY 又一力作，替服裝品牌拍攝形象照，清新脫俗的表現再次引起熱烈討論，儘管姿勢、動作不純熟，但擺拍起來卻似乎毫不費力，一張張時尚大片就此產生，展現獨特的個人氣場！

【相關文章．木村光希】背負木村拓哉與工藤靜香之名 16歲星二代的時尚哲學

或許是由於本身有舞蹈底子及良好的柔軟度，又或許是一旁有高（媽）人（媽）指點，讓 ELLY 在鏡頭前雖然生疏，卻仍然讓人眼睛為之一亮，亮眼的表現也使她的時尚前途備受看好！

事實上，在 ELLY 早在拍攝作品之前，她的一雙大長腿就以吸引網友的注目，直呼遺傳了小 S 良好的基因。此外，由於從小對舞蹈、表演相當有興趣，參加過許多比賽，也都獲得亮眼的成績，也因如此，無論是體態、形象都十分完美且具有氣勢！

+ 6 + 5 + 4

年僅 13 歲的 ELLY 以一張「高級厭世臉」完美駕馭了品牌服飾，也成功引起了話題，受到網友的認可，更讓嚴苛的媽媽（小 S ）大讚：「時髦！」，讓人不禁期待這位新起之秀日後的表現！

▼▼ELLY一張「高級厭世臉」，連嚴苛的小 S也大讚▼▼

+ 10 + 9 + 8

結語：

ELLY 完全將小 S 的優良基因承襲，並且擁有獨特的氣場，讓人十分期待看見她日後有更多亮眼的表現！

延伸閱讀：

小 S 大女兒「ELLY」又一力作！服飾形象照展露獨特氣場，小 S 一旁溫馨指導

星二代又一猛彈！小 S 大女兒「ELLY」拍攝時尚大片，脫俗靈氣驚豔眾人！

原文：小 S 女兒「 ELLY 」魅力在哪？帶你看這位時尚新寵兒的脫俗氣息！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】