Milla Jovovich女兒22年後登同一雜誌封面　11歲展現母親超模基因

Ever Anderson到底是誰? 這位星二代的雙親,相信你們絕不會陌生,那就是超模女星Milla Jovovich與《生化危機》導演Paul Anderson。 今次,女兒重演母親的少女時代,登上《Jalouse》雜誌封面,再現Milla Jovovich二十二年前的風範。

Ever Anderson登《Jalouse》雜誌封面(網上圖片)

Ever Anderson雖然只有11歲,但憑藉雙親優良的基因,以及標誌性的面孔,猶如重現母親年輕時的樣子。作為烏克蘭名模Milla Jovovich的女兒,當然不可能被外界忽視,所以是次登上《Jalouse》封面,同樣地贏得大眾目光。

《Jalouse》自1997年創刊,Milla Jovovich作為90年代偶像,也因此登上該雜誌首個封面。過了廿二年後,現由大女Ever Anderson接班,以一頭短髮,一身PRADA白色襯衫連身裙與黃色運動鞋的造型,登上美國版《Jalouse》第一期雜誌封面,加上這亦是Ever首次參與拍攝,年紀輕輕也表演揮灑自如,彷佛看見Milla Jovovich當年的超模風範。

Milla Jovovich當年登上《Jalouse》封面(網上圖片)

Milla Jovovich與Ever Anderson(IG@millajovovich)

點擊看更多Milla Jovovich不同造型:

Milla Jovovich曾以歌手身份推出首張個人專輯《The Divine Comedy》(網上圖片)

身為母親的Milla Jovovich,更開心地在Instagram上分享照片,並寫上了「#proudmama」作標示,表示想不到當年她登上《Jalouse》首個封面後,女兒也能跟隨她的腳步登上同一雜誌的封面,也許命運就是如此奇妙。



Milla Jovovich十二歲開始當上模特兒,其獨特氣質與漂亮外表,很快就成為各大時尚品牌的寵兒,及後來曾以歌手身份發佈首張個人專輯《The Divine Comedy》,更與Carmen Hawk創立時裝品牌Jovovich-Hawk。再者,她更投身影壇,先後演出多齣電影,從《重回藍色珊瑚礁》(Return to the Blue Lagoon)、《第五元素》(The Fifth Element)到《生化危機》,讓她名聲大噪,更因參與《生化危機》系列,認識到現任丈夫Paul Anderson,並生下兩個女兒。

Ever Anderson這位可人兒,不知道未來是否會跟隨母親的腳歩,踏上演藝之路呢?