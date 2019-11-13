攝影師教路擺自然不尷尬甫士　手放哪裡是關鍵　能顯身形比例更好

不想拍出來的照片顯得自己又胖又矮，就必須耍耍小心機，透過不同甫士展現更好的身材比例。馬上學會專業攝影師所分享的技巧吧！

拍照時應擺出怎樣的甫士？(natalietong53@Instagram)

三名美國生活及婚紗攝影師Rachel Gulotta、Daniel Inskeep、Carlton Banks在YouTube Channel：Mango Street，曾分享過一些簡易拍照甫士的影片，而更貼心的是，他們在影片中加上不同線條，讓大家更容易明白如何擺出既自然又顯好比例的甫士。

盡量伸直手腳

坐在地上時，可盡量伸直手腳。（ Mango Street@YouTube截圖）

如果認為站立甫士十分困難，那麼也可以選擇坐下拍攝，一樣可拍出好比例。先是可以直接坐在地上，然後將手腳向前伸直，便能令身形於視覺上變得更長、更修身。另外，也可坐在椅子上，坐起來時需將雙腿張開，然後手部則放於大腿上，這樣的甫士不但顯瘦，亦像是平日模特兒會擺的甫士，時尚感十足。

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隨意擺動身體

如果想要更自然的效果，大可隨意擺動身體。（ Mango Street@YouTube截圖）

部份女生拍照時，總會因不知該擺出什麼甫士而產生尷尬。Mango Street就分享一個自然又極容易做到的方法，就是在拍照期間隨意擺動身體，拍攝者則連續按下快門。不過，擺動身體時緊記姿體動作也需大一點，才能捕捉到美態。

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另外，名人攝影師Mike Coppola曾分享過擺甫士的小技巧。除了大眾認知的前後腳站以及扮走路的姿勢，他還分享了一招簡易方法。

將其中一隻手放在腰間或另一手的手臂位置

將手放於衣服口袋內，也是一個自然又極容易做到的甫士。(natalietong53@Instagram)

拍照時如果將雙手都放於身體兩旁，就會容易變得儃硬，而且傾向沉悶沒變化。Mike Coppola分享拍照時可把手放在腰間，例如時叉腰或是於衣服的口袋內。另外，也可搭在另一手的手擘，令身體呈現曲線。

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（資料來源：Mango Street , Who What Wear）