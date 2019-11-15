韓星退出娛樂圈後困苦實況　為了生活詐欺、更變賣二手名牌衫？

許多人都有著「明星夢」，在韓國也不乏青年人歷經千辛萬苦的練習生時期，能夠成為萬眾矚目的「藝人」。但是即使成為藝人也要面對各種問題，競爭激烈的娛樂圈總是新人輩出，更替換代的速度十分快，許多團體人氣因而迅速下滑。褪下明星光環的「偶像」，漸漸消失在主流螢幕前，又該何去何從……

女團偶像出身女主播 疑詐騙網友10億韓元？

曾紅極一時的韓國女子團體Crayon Pop不走清純性感風格，反以獨特風格殺出重圍。一首《Bar Bar Bar》琅琅上口的旋律加上獨特的安全帽舞，有別於主流女團；可愛又奇特的風格將Crayon Pop推上事業高峰，變成曾經風靡一時的女團。

韓國女團Crayonpop因安全帽舞紅遍大江南北。（crayonpop@FB）

團員們合約到期離開經紀公司。（crayonpop@FB） 但是風光過後，不但沒有繼續推出吸引耳目的歌曲，成員們也紛紛合約到期，離開經紀公司，忙著各自的事業。 其中一名成員Ellin就走上直播道路，在韓國直播平台afreecaTV變身人氣女主播，身材火辣又長相甜美的她，迅速獲得高人氣，她還會直播和網友分享娛樂圈秘辛。

Crayon Pop成員Ellin轉做網上直播：

Crayon Pop成員Ellin身陷網絡戀愛詐欺

Ellin在團體解散後轉做直播。（crayonpop@FB）

但是日前Ellin卻被爆料與一宗網絡戀愛詐欺案有關，有韓國網友發文表示自己為偶像團體出身的女直播主花了10億韓元，卻遭到戀愛詐欺。

據該名網友稱Ellin先是告知他自己的聯絡方式以及住址，然後私下聯繫見面，拍大腿照片給他，還一起去旅行。不僅如此，Ellin還將自己的媽媽介紹給該名網友，並親口說：「三年後一起同居吧！」

該名男網友覺得Ellin對自己也有好感，因而在直播中一共贊助超過7億韓元，再加上手袋、項鍊等價值3億韓元的禮物，總數超過10億韓元。就在男網友認為已經能夠與她論及婚嫁，便向Ellin告白，卻收到只是把他當哥哥的答覆，他才恍然大悟。

該名男網友公開聊天記錄。（翻攝網絡）

Ellin外貌甜美且身材姣好吸引大批粉絲：

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事件曝光後，Ellin將個人IG帳號轉為非公開，YouTube頻道的留言功能也被關閉。後來她在直播就事件引起爭議而道歉，承認有收過貴價禮物，但表示自己沒有強迫對方送禮物，並否認了爆料文章中大部分的內容，不過該名男網友也馬上作出反駁。整起事件究竟孰是孰非，也讓網友們霧裡看花……

目前Ellin關閉了個人Youtube頻道的留言功能。（Youtube截圖）

Ellin將IG賬號轉爲私人賬戶。（IG截圖）

Ellin在事件曝光後直播作解釋：

Ellin在鏡頭前為事件向大衆道歉。（Naver）

f（x）Luna IG變賣二手物、打廣告賣商品

F(x)成員Luna在隊内擔任主唱。（hermosavidaluna@IG）

曾是大勢韓國女團f（x）成員的Luna不再與SM公司續約，成員們也各奔東西發展自己事業，雖然沒有正式宣布解散，卻也名存實亡。

有網民發現Luna離開SM公司後，通過社交平台Instagram打廣告作宣傳，及變賣各種物品，包括化妝品、二手衣服、二手名牌手袋，當中有些是Luna自己的舊物，標明如果粉絲想要諮詢價格可以私訊她。而Luna在IG上為某小眾化妝品牌作宣傳時，被指出抄襲大牌子Armani。

Luna甚至賣自己的二手衣物。（lunaroom6@IG）

Luna被網友質疑販賣成份不明的化妝品兼抄襲Armani：

Luna在IG打廣告的小衆化妝品被指抄襲大牌子Armani。（左圖KSD/右圖Giorgio Armani）

不少粉絲看到覺得心酸，昔日自己的「偶像」居然淪落到這種地步。有網友留言表示「不丟臉嗎？」、「看來真沒錢了」、「哇 真沒想到到這種程度了」。

男偶像轉型成功 10天賺3000萬韓元

G.O是韓國男團Mblaq成員。（jung_g_o@IG）

2009年出道的男團MBLAQ由人氣男星Rain一手栽培聞名，一出道就受到矚目，也出過不少經典曲目例如《Y》、《Oh Yeah》、《This is war》等。但經歷了成員退團風波公司經營不善以及服兵役等事情後，MBLAQ一直處於「空白期」。其中成員G.O在退伍後轉型做直播，加入韓國直播平台afreecaTV。他表示自己很早就開始關注網絡直播，準備了兩年最終投身這個行業。

G.O目前在韓國直播平台做直播主。（MBLAQImYourAPlus@FB）

自從Mblaq的兩位成員退團後，該團只剩下三名成員。（MBLAQImYourAPlus@FB）

一開始G.O面對不少網友的酸言酸語，例如「為什麼他會到這裡來」、「偶像來做afreecaTV」、「什麼？他來這裡幹什麼」等。不過面對網友嘲諷，G.O坦承表露自己想做主播的心聲，而如今也經營得有聲有色，更被爆出收入驚人，10天賺入3000萬韓元。

粉絲或許一時之間接受不了曾經光鮮亮麗的「偶像」，退去明星光環後要如此勞勞碌碌，為生計打拼。但是要在殘酷的現實環境生存下去的話，另謀出路未必不是一件壞事，「明星夢」當中同時包含許多殘酷、無奈的現實。只能寄願大家都能選擇自己喜歡的生活方式，好好努力打拼下去吧！