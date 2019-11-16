那些年MK-Pop騎呢組合回顧　被嘲笑更努力成長　醜小鴨終變天鵝？

想要在娛樂圈上位已經不是樣貌漂亮有才華那麼簡單，反而一些標奇立異、其貌不揚的人更能快速引起關注。最近被稱為「史上最醜女團」的3unshine的新形象引起網民激讚，而香港樂壇中也不乏「騎呢組合」，有的更在華麗轉身後帶來了連妳我都預想不到的改變。那些年MK-Pop騎呢樂壇組合，你又認識幾多個？

這隊在網絡上爆紅的5人女子組合Sunshine被稿稱為「史上最醜女團」。(微博@3unshine組合)

不知道大家還記不記得2015年時一隊在網絡上爆紅的5人女子組合「Sunshine」？這隊女子組合因為其貌不揚同五音不全被網民稱為「史上最醜女團」，出道時遭到不少的嘲笑同唾罵，誰會想到如今她們會蛻變成全新的形象讓人眼鏡大跌，名氣大增，醜小鴨也有變美的一天，背後相信付出了不少努力。

5人女子組合「Sunshine」成員：

Sunshine女子組合最後拆夥從5人變3人。(微博@3unshine組合)

「Sunshine」在2015年出道時還是5位成員，2016年因為公司資源分配問題，只剩下Abby（吉星月）、Cindy（范麗娜）同Dora（王小蝶）3位，並改名為「3unshine」。

3人組合的Sunshine改名為「3unshine」繼續發展。(VCG)

「3unshine」接拍電視劇 引網友激烈反對

當時她們因異於常人的服裝打扮和風格怪異的音樂曲風而不被接受，更遭網友嘲笑。當中較為豐滿的成員Cindy曾經因接拍過一套電視劇並擔任女主角而在網上引起轟動，這套電視劇是翻拍自日本連續劇《人100%靠外表》，讓網友最熱議的焦點是劇中的兩位男主角，是由當時的新晉小鮮肉何德瑞和區天瑞擔任。

這套日本大熱連續劇《人100%靠外表》被中國翻拍，引起網民很大回響。(《人100%靠外表》劇照)

《人百分百靠外表》劇組開拍照：

網友們紛紛抗議Cindy和兩位小鮮肉的顏值差距太大，「強烈的對比慘不忍睹」、「難為男主角」、「一想到吻戲就覺得男主角犧牲太大了」。不過劇集開拍不久後就慘被腰斬，傳聞是因為男主角何德瑞忍受不住要退出，後來其經紀公司澄清是因為檔期問題而退出，「3unshine」經理人也澄清Abby才是女主角，Cindy飾演的只是劇中的搞笑配角。

《人百分百靠外表》男主角演員：

「3unshine」上內地女團選秀節目首輪即淘汰

因為網絡劣評攻勢太猛烈，「3unshine」也沉寂了一段時間，在2018年3人再次回歸，並參加了大陸人氣女團選秀節目《創造101》挑戰自己，可惜實力不足被評判炮轟，首輪篩選中Cindy同Dora就被淘汰，剩下的Abby也選擇和隊友一起退賽。《創造101》的經歷讓她們覺醒，帶著全新的形象再次回歸，不論是化妝、服裝造型還是音樂曲風都比以往更為浮誇但卻讓人眼前一亮，夾雜著大膽又創新的時尚風格。

「3unshine」參加內地女團選秀節目《創造101》，Cindy同Dora首輪便被批無實力而被淘汰。(微博@3unshine)

轉型再回歸成功 新風格大受歡迎

「3unshine」重新轉型再次回歸，帶來煥然一新的感覺。((微博@3unshine))

她們在2018年推出的歌曲《3Q》同最新單曲《好肉》都大受讚賞，人氣急升。當中備受關注的Cindy更是變化最大的一個，不但減肥成功，身材變得纖瘦有線條，最近更幫設計師好友品牌行時裝騷，自信又時尚的打扮讓網友刮目相看，瞬間成為微博熱門搜尋，轉型大成功！可見只要肯努力，醜小鴨的確也會有變天鵝的一天，網民的批評更成為了她努力改變增進自己的動力來源。

3unshine全新的形象打扮讓網友刮目相看，終獲得好評。(微博@3unshine)

Cindy減肥前後形象大變對比照：

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《好肉》MV劇照：

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香港曾有多個「MK騎呢組合」掘起 帶領MK-Pop潮流

FFx

當年曾經浮現樂壇的組合FFx被稱是MK-Pop組合，憑著一首膠歌《Sugar Baby》極速上位。(《Sugar Baby》MV截圖)

其實除了「3unshine」之外，香港都出現過不少「騎呢」組合，當時更帶領起了「MK Pop」的潮流，不知道大家是否還記得2015年因為一首洗腦神曲《Sugar Baby》紅遍網絡的女子組合FFx？這首成本只有900港元的《Sugar Baby》一鳴驚人，不過卻是因為劣評如潮才會爆紅，除了團隊名稱跟韓國女團f(x)莫名相似之外，《Sugar Baby》推出時更被網友發現「Sugar」串成「Suger」，引起不少笑話。《Sugar Baby》MV被指想模仿韓式MV，但排舞、場景和服裝等等都超劣質，畢竟只有900港元成本，也不能期望有多高質素。

女子組合FFx成員：

網民更狠批四位成員舞步不整齊、毫無節奏感又表情生硬，表示「睇到打冷震」、「MV內容令人極度不安」、「確定唔係諧星？」。但是愈「騎呢」就愈多人看，MV上載短短4日已經有過百萬的點擊，不過卻有3萬幾個負評，組合最後在2018年已經解散。4位成員中尤其以Christy(周葆諭)最為人關注，當時拍攝MV時的她也只有16歲，但是4人中以她的樣貌最為出眾，最近更被網友發現她愈大愈靚女，正在台灣讀大學的她還有一年就畢業，她也透露將會預備回港繼續她的演藝事業。相比起組合時的濃妝抹艷和性感造型，清淡妝容更顯Christy清純的氣質，完全2個不同形象，網民都非常期待Christy回歸演藝圈。

正在台灣讀大學的Christy被網友大讚愈大愈靚女。(IG@christy_cpy)

FFx成員Christy美照：

BOP天堂鳥

這首《登陸太陽》成為了天堂鳥的成名曲。(《登陸太陽》MV截圖)

除了女團之外，還有男團「BOP天堂鳥」也曾經紅極一時，2014出道時的一首《登陸太陽》成為他們的成名之曲，歌曲被網民稱為是「膠歌」，歌詞「豁，豁出去」更成為了網民的口頭禪，MV中的煙燻妝加超粗黑眼線被網友瘋狂批評，但是也有網民指編舞和曲風在當時來說已經算是不錯。

男子組合BOP天堂鳥成員：

他們今年還推出新曲《重新》再次滿血回歸，不少網友都大讚3人各方面都進步不少，MV也很高質，歌詞都非常有意義，是值得期待的男子組合。

「BOP天堂鳥」今年還推出新歌《重新》，網友大讚高質，3位的形象也變得更正常了。(IG@lincolnhhui)

Faith

男子組合「Faith」出道便被網民圍插，無實力之餘又「膠味」濃。 (《Stop Peeping》MV截圖 )

不過對比起當時另一隊的男子組合「Faith」，FFx同天堂鳥都只是小兒科。Faith由3位成員Wave、Sky同HiuYoung組成，最熱話的歌曲一定是《MaMa Easy》，網民紛紛負評「唔講以為聽緊兒歌」、「請不要侮辱pop music」、「睇完佢哋覺得天堂鳥同FFx好正常」、「媽媽真係好擔心」等等。Faith在唱歌技巧、跳舞技巧及造型各方面都被網民圍插，完全無實力可言，後來Wave退出組合後再加入了兩位新成員River同Dawn，但是近幾年已經好像銷聲匿跡一樣，不知「Faith」若果再次回歸又會不會改變形象，帶來新的驚喜，希望不要是「驚」多過「喜」就好。

男子組合Faith成員：