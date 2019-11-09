起床習慣看內在個性　喜歡賴床的人有創意　夜貓都是成功人士？

正所謂「一日之計在於晨」，經常聽人說晨早時候工作頭腦會比較清晰，工作成效會更高，因此早睡早起的人比遲起床的人工作時間更多更有效率。 但卻有研究指出，原來「夜貓」比早睡早起的人聰明，而且賺錢能力較高，那麼為什麼還要早起上班呢？

很多人認為早睡早起好，但有研究指出，原來「夜貓」比早睡早起的人更聰明。(unsplash)

另外更有趣的是，你每天的起床習慣原來可以透露出你的個人特質，不管是早起的鳥兒，還是不折不扣的夜貓都有各自的特質！

多項研究指出不同的起床習慣原來可以透露出個人特質。(unsplash)

1. 早睡早起

習慣早睡早起的人通常都是很有時間觀念的人，她們喜歡每天有更充裕的時間去完成繁複的事情，而不是浪費在睡覺上。習慣早起的人也給人感覺也是精力充沛，她們的組織能力非常好，而且凡事都很有計劃性，每天的行程都會清楚地列出來，做事的目標也很明確，會一步一步地去完成自己定下的目標。這種人不論在生活還是職場上，都是會用心經營的人。

早睡早起的人都是目標明確，很有規劃性。(unsplash)

海德堡大學(University of Heidelberg)的研究指出，習慣早睡早起的人在社交方面非常圓滑，由於她們精力充沛的形象，總是帶給人正面積極的感覺，而且很有責任感同親和力，所以在社交圈中很受歡迎。

早鳥一族總是會給人正面積極的形象。(pimtha@IG)

2. 鬧鐘未響已經自動醒

如果你是總是能在鬧鐘響之前就自動醒來的人，首先恭喜你，你一定不會遲到。《Mattress online》的專家表示，由於你的身體已經形成一個很有規律性的生理時鐘，因此你每天才會定時定候在差不多的時間就自然醒，但並不代表你是一個會早起的人。

其次，這類型的人都是按部就班的人，她們不喜歡有意外或者「驚喜」，這樣就會打亂了她們的規律，讓她們感到不安，因為事情不受她們的控制。

比鬧鐘還早起的女生不喜歡驚喜，會感覺事情不在控制範圍內。(unsplash)

3. 喜歡賴床

有沒有人手機上一定要教定幾個鬧鐘，每5分鐘就要響一次(默默地舉手)？很多人都會認為她們很懶惰，但是其實這類人非常有創意。臨床心理學家兼睡眠專家Dr. Michael Breus表示懶床的人很明顯不會早起，但造成賴床的原因很大機會是她們養成了太晚睡的壞習慣。

Dr. Michael Breus表示喜歡懶床的人的生活習慣都很凌亂，缺乏組織性，如果有一天你看到身邊那位喜歡賴床的朋友「七國咁亂」的房間，不必感到詫異，這樣的她們卻蘊含藝術氣息，有豐富的想像力和觀察力，是個非常細心的人。

喜歡懶床的人都富有創意和藝術氣息。(unsplash)

4. 晚睡晚起的「夜貓」一族

很多人都認為早睡早起腦袋更晰，工作效率也更高，但是其實有很多研究推翻了這翻說辭，在1998年就已經有研究指出晚睡又晚起的「夜貓」工作收入普遍比起早睡早起的人更高，英國南安普敦大學(University of Southampton)就對356位晨型人同318位夜貓型人進行抽樣調查，發現「夜貓」型的人多數從事高薪工作，生活較為富裕。前美國總統奧巴馬、提出演化論的達爾文和德國納粹黨領袖希特拉等都是「夜貓」一名。

有研究表示「夜貓」普遍早睡早起的人賺錢能力更高。(unsplash)

另外臨床心理學家Dr. Vinita Mehta 也表示，晚睡晚起的人好奇心更加旺盛，她們會比早起的人多一點熱誠，接受能力更高，而且「夜貓」在晚上更有靈感，愈夜愈精力充沛，工作自然更有效率。

「夜貓」一族有更多好奇心，願意去發掘新事物。(pimtha@IG)

資料來源：Researchgate、Thebmj、Mattress online、Thesleepdoctor、Psychologytoday