日本IG穿搭達人教學　Uniqlo、GU基本款造型　平價品亦可穿出時尚

日本女生的穿搭簡約得來又百變，總是能把簡單又樸素的平價品牌服飾穿出時尚感，而且她們的穿搭技巧都十分實用，例如如何靠服飾增高或者顯瘦，非常值得參考。

日本女生的穿搭簡約易襯得來又時尚，是很好的穿搭参考。(terawear@IG)

很多香港女生都喜歡購買日本服飾品牌，除了因為款式總是追貼潮流之外，最重要的是這些服飾品牌價錢都非常親民易入手，小資女或者OL都一定能負擔得起，一次過買幾件都不會心痛。當中Uniqlo、GU、Collect Point、Lowrys Farm等等都是屬於較平價的日本服飾品牌，就連日本妹都很喜歡穿著這些牌子的衣服，配搭出來卻一點都不顯廉價。

日本女生很喜歡Uniqlo、GU、Lowrys Farm等這些較平價的大眾品牌。(ayalilyflowers@IG)

以下這幾位在日本IG界人氣很高的穿搭達人就教大家怎樣可以用平價牌子服飾配搭出高級及時髦感，喜歡日系穿搭的女生就記得要Follow這些穿搭達人了。

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ayalily最貼心的地方就是把價錢和衣服資料都放入照片內，資訊性很充足。(ayalilyflowers@IG)

這位日本女生的衣服主要圍繞3個品牌，分別是GU、Uniqlo和在日本冒起不久的潮流品牌Shimamura，她的穿搭主要以近年流行的大地色系為主，同時可以看到她喜歡用不同剪裁、質地的外套變化造型，秋冬想要保暖又要時尚就要學起來了。Ayalilyflowers最貼心的就是把衣服的價錢都標在穿搭照中，如果網友看中衣服的款式又可以立刻知道價錢和牌子，真的方便不少。

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Akiko有一名可愛的兒子，但是她依然很懂得穿搭，是一名時尚的媽媽。(akiiiii1025@IG)

Akiko已經是一位母親，她的穿衣風格以休閒舒適為主，有時還會帶點知性風，一件平平無奇的T shirt都可以配得很有品味。Akiko的衣服色系都是以米色、啡色為主，是溫柔又顯白的秋冬顏色。她的服飾不止限制於日本品牌，也很喜歡歐美品牌，特別是H&M，在她的IG上出鏡率非常高。另外Uniqlo也是Akiko的愛將，不管什麼身材的女生都可以輕鬆駕馭到她的風格。

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雖然Aichi並沒有親身示範上身，但是出現過的衣服都是她的當天穿著記錄。(_aomi_0720@IG)

這個IG帳號最特別之處就是她的拍攝方式是單拍服飾，並沒有穿上身示範，但是全部都是Aichi穿過上身的記錄。Aichi很擅長利用多層次的配搭和不同的飾品來豐富她的穿搭，增加更多細節位，非常好看。另外Aichi除了經常運用Uniqlo同GU互相配搭之外，也很喜歡Zara的衣服。Aichi的穿搭都是充滿活力又甜美的風格，時而型格時而日系，參考價值很高！

Terawear

纖瘦的Tera完全看不出來已經有2個小朋友，又懂得利用顯瘦的穿搭技巧，完勝！(Terawear@IG)

Tera已經是2個小孩的媽媽，但是身材還是十分纖瘦，再加上顯瘦的穿搭，完全看不出已經生了2個小孩的身形。Tera在IG穿搭界可以說是活躍分子，經常會嘗試以不同品牌的衣服進行穿搭挑戰，她最常穿上身的牌子titivate，是日本OL很喜歡的一個服裝品牌，休閒得來又帶有一點的正式感，但都是簡約易襯的款式，在香港也已經有店舖。另外Tera也是GU同Uniqlo的忠粉，喜歡重複配搭同一件單品。