美貌與智慧不輸凱特 　細看各國皇室魅力　約旦王后更美得驚人？

英國皇室成員一直都是大眾關注的焦點，特別是公爵夫人凱特和梅根兩人，從個人的穿搭妝容到公眾事務都是民眾熱議的話題。不過其實還有很多國家的皇室都十分出色，美貌與智慧並重，雖然知名度沒有凱特和梅根高，但是她們的魅力卻一點都不輸蝕兩位啊！

1. 德國漢諾威王妃 Alessandra de Osma

德國漢諾威王妃 Alessandra de Osma超有氣質，曾經做過模特兒。(Getty Image)

這位氣質超凡的女神就是德國漢諾威的王妃Alessandra de Osma，她於秘魯出生，今年只有31歲。Alessandra de Osma曾經是一名模特兒，退出模特行業後的她也擔任過專業的律師。雖然Alessandra de Osma也是一位平民王妃，但是她的穿衣很有品味，加上模特般的身材，一出場的就輕易成為焦點，她還在2018年創立了個人時裝品牌Moi & Sass 。Alessandra de Osma的家庭背景也大有來頭，父親Felipe de Osma是秘魯現金管理公司的執行董事，母親也曾經是模特兒。

Alessandra de Osma除了做過模特兒之外，還擔任過律師，又靚又有才華。(Getty Image)

曾經做過模特兒的德國王妃 Alessandra de Osma:

說起這位Alessandra de Osma王妃，她和Prince Christian的愛情也是十分浪漫，兩人可以說是青梅竹馬。Prince Christian是在2005年拜訪秘魯的時候而認識了當時只有17歲，而擔任導遊的Alessandra de Osma，兩人先是成為了朋友，2011年才公開戀情，然後2017年才訂婚，可以看見Prince Christian願意等待Alessandra de Osma十多年的時間，用情至深。

Alessandra de Osm和Prince Christian的愛情故事也很浪漫。(Getty Image)

王妃和王子青梅竹馬的浪漫愛情:

2. 摩納哥王妃 Princess Charlene

Princess Charlene外貌出眾，更有「冰山美人」的稱譽。(Getty Image)

這位摩納哥王妃Princess Charlene沒有一頭飄逸的長髮，但一頭清爽又率性的短髮，反而更突出她的氣質。外表有著高冷氣質的Princess Charlene更被稱為是「冰山王妃」。在Princess Charlene成為王妃之前，她曾經是一位游泳選手，更代表過家鄉南非參加了2000年的夏季奧林匹克運動會，在女子混合接力中獲得了第5名，因此她還有「南非美人魚」的稱號。

每次Princess Charlene出埸都是氣勢凌人，如同荷里活巨星。(Getty Image)

充滿氣場的摩納哥王妃 Princess Charlene:

Princess Charlene和摩納哥阿爾貝二世親王（Albert II）也是因游泳比賽而認識。身為運動員的Princess Charlene擁有健美的身材，從她的身材完全看不出來已經生下一男一女的龍鳳胎了。Princess Charlene的穿搭風格以簡約俐落為主，不時穿上中性的套裝，每次出現都有種高貴又有霸氣的氣場。

Princess Charlene和摩納哥阿爾貝二世親王到現在依然非常甜蜜。(Getty Image)

Princess Charlene幸福的一家四口:

3. 約旦王后 Queen Rania

約旦王后Rania Al Abdullah有「世界最美王后」的美譽。(Getty Image)

Queen Rania 被譽為是世界最美的王后，單看照片完全看不出她已經48歲，還育有4名小孩，是位不折不扣的凍齡女神。Queen Rania 並沒有什麼皇室貴族的出身，相反她和父母因戰爭緣故從科威特逃難到約旦，也曾經在花旗銀行同蘋果公司打過工，因此她對於難民、教育問題都十分關注，也會經常積極參與中東地區的女權運動，是國際上知名的女性權益支持者。

從Queen Rania的外表根本看不出來她已經48歲。 (Getty Image)

美得驚人的約旦王后Queen Rania​:

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Queen Rania 在穿搭風格上一樣非常出色，她曾經被Valentino先生稱為是世界上最優雅的女人，最喜歡就是純色系的穿搭，但又不會流於平庸。Queen Rania 最喜歡的就是穿連身裙同套裝，展現不同於阿拉伯女性的保守穿衣風格，高貴又優雅。Queen Rania 的人氣十分旺盛，她的Instagram有超過4百萬的followers，也看得出她非常活躍於社交媒體，經常和民眾互動，果然是一位善良又平易近人的平民王后。

Queen Rania被Valentino先生稱為是世界上最優雅的女人。(Getty Image)

Queen Rania時刻都散發出優雅氣質:

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4. 西班牙王后 Queen Letizia

Queen Letizia也是美貌受到肯定的其中一位王后，顏值超高！(Getty Image)

今年45歲的Queen Letizia同樣被認為是絕美王后，她同時擁有菲律賓、奧克蘭同法國的多重混血基因，氣質非凡。Queen Letizia出身於平凡家庭，父親是一名資深記者、母親則是護士。努力不懈的她擁有傳理學系的碩士學位，畢業後就進入了西班牙的國營電視台擔任24小時的新聞主播，後來更成為了黃金時段的名主播，她更不具艱辛前往伊拉克做戰地記者，在西班牙可謂深得民心，是一非事業心非常強的女人。

45歲的Queen Letizia也是凍齡有方，保養得非常好。(Getty Image)

保養得宜的西班牙王后 Queen Letizia:

Queen Letizia經常被網民拿來和凱特比較，二人的氣質和穿衣品味可以說是不相伯仲，每次出席公眾活動的穿搭都立刻成為時尚單品。不說不知，Queen Letizia在成為王后之前也有過一段婚姻，但優雅又知性的氣質瞬間把國王菲利浦六世吸引住，無阻國王對她一見鍾情。

網民也經常拿Queen Letizia和公爵夫人凱特做比較。(Getty Image)

氣質和品味與凱特不相伯仲的西班牙王后: