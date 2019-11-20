Taylor Swift遭鹹豬手？女性應被尊重　奇洛李維斯「禮儀手」獲讚

歐美樂壇天后Taylor Swift近日在内地的活動多多，不但首次亮相「雙11」晚會作表演嘉賓，更在廣州舉辦内地粉絲見面會，宣傳新專輯《Lover》。原本順利舉行的粉絲見面會，卻被爆出多項爭議，不少粉絲批評見面會主持人陳正飛英文差搞到場面尷尬，更「手多多」一直與Taylor有身體接觸，連番的炮轟讓當晚主持人陳正飛不得不出文道歉。

Taylor Swift疑遭鹹豬手？

Taylor Swift日前在廣州辦粉絲見面會。（PLAY音樂@微博）

樂壇天后Taylor Swift時隔4年再到内地舉辦活動，令内地粉絲都激動不已。不過粉絲見面會上主持人陳正飛一些「舉動」卻引起粉絲不滿，事因Taylor多次站在偏離舞台的位置，主持人為引導Taylor站在中心位置才多次疑似有觸碰到Taylor身體。

點閱查看主持人引起爭議的「舉動」：

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事件引起大批粉絲不滿，主持人陳正飛立即在微博貼文向Taylor粉絲道歉，表示因舞台走位以及為Taylor安全考慮，才有肢體接觸，爲自己不夠嚴謹而道歉，並表示自己會加倍注意。

陳正飛在微博發出道歉聲明：

Taylor粉絲見面會的主持人陳正飛在微博向Taylor粉絲道歉。（陳貞飛Andy@微博）

但是有粉絲貼出另一角度的照片顯示，陳正飛的手在當晚並沒有觸碰到Taylor身體，手距離Taylor身體有相當一段距離。相信由於角度問題，一些粉絲無法清楚看見主持人手部與Taylor身體之間的距離，而誤以爲他觸碰到身體。 不少人也紛紛到陳正飛微博下留言「力撐」，表示整件事莫名其妙，是一場誤會，呼籲粉絲冷靜。

有粉絲從另一角度拍到主持人并無觸碰到Taylor。（鮮娛君@微博）

Taylor Swift事隔4年再到内地舉辦活動：

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在公衆場合男藝人與女藝人一齊亮相，難免需要肢體接觸，現今社會十分注重禮儀，男士對女士伸出「禮儀手」不但能提升個人形象，還能令對方感到體貼和被尊重。娛樂圈中有不少男明星都出名擁有「禮儀手」，讓粉絲大讚超有紳士風度！

「禮儀手」之父——奇洛李維斯

荷里活「男神」奇洛李維斯因其紳士風度廣受好評。（GettyImages）

在荷里活男明星中奇洛李維斯出了名擁有紳士風度，不但親民性格廣受好評，在與女明星或者女粉絲合照時，「紳士之手」也一度引起熱議！對於粉絲要求合照，他「來者不拒」之餘，手還會懸空在背後，與對方保持距離，確實很有紳士風度！

更多奇洛李維斯「禮儀手」圖片：

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「紳士之手」——金秀賢

韓國人氣男演員金秀賢同樣很有紳士風度。（金秀賢@微博）

「都教授」真人十分體貼，在與大前輩全智賢參加韓國百想藝術大獎頒獎典禮的合照中，金秀賢雖然將手放到靠近全智賢的腰部位置，但手指握緊，並無觸碰。另外，他在熱門劇《擁抱太陽的月亮》的花絮照中，也被拍到與前輩韓佳人雖然有親密戲份，但是他的手始終握拳，身體姿勢十分謹慎。照片在網上流傳，在網絡上也引起網友熱話，在十分重視禮儀規範的韓國社會，「禮儀手」備受推崇！

連狗狗私處也要保護！——姜昇潤

姜昇潤是韓國四人團體WINNER的隊長。（OfficialYGWINNER@FB）

韓國人氣男子團體WINNER隊長姜昇潤將紳士風度延續到自己團體的成員身上，在成員穿無袖衣服要舉起手拍照時，貼心幫成員遮擋「腋毛」，維護成員形象。不僅如此，他連狗狗形象也不放過，在與成員李昇勳養的狗狗Haute合影時，用手遮擋住狗狗私處，粉絲留言大讚「他真的是天使」、「好可愛啊」！