Netflix神劇《性愛自修室》回歸　第二季更大膽　解禁性愛二三事

萬衆矚目的Netflix神劇《性愛自修室》就要出第二季，許多粉絲已經迫不及待！自從《性愛自修室》一經播出就造成極大迴響，爛番茄指數達90%高分。劇集毫不避忌「性愛」話題，將青年人面對「性」及「愛」的煩惱展露無遺，輕鬆搞笑的劇情同樣能引人深思。 苦等第二季的粉絲終於得到好消息，Netflix日前公開《性愛自修室》S2的官方劇照，照片中演員造型和第一季也有所不同，引人遐想，究竟劇情會如何發展下去？

第二季女性主題將會更强大？

【第二季劇照】第二季Maeve換上黑髮，與Aimee在警察局的照片令人好奇兩人到底惹上什麽麻煩。（Netflix@IG）

在第一季中，我們無疑看到許多圍繞女性的議題，例如有「處女焦慮症」的Lily；在床上只會滿足男生卻不知道怎樣滿足自己的Amiee；以及陰道照片被流傳的Ruby。在學校無論是受歡迎的女生還是「邊緣」女生，生活中都有著自己大大小小的煩惱，或者遭遇一些不公平對待的現象。

劇中飾演主角「Maeve Willey」的女演員艾瑪麥基（Emma Mackey）曾接受訪問，她表示劇中有許多獨立自强的女性角色，希望女性觀衆在觀賞影集的同時，能夠獲得更多的自信。她還提到：「我希望她們不要覺得自己是一種負擔，永遠不要為做自己而感到抱歉，在生活中她們有能力去做任何想做的事情。」

艾瑪麥基在劇中飾演「Maeve Willey」。（GettyImages）

她更坦言希望《性愛自修室》第二季能有更多關於女生友誼的故事，希望呈現女生團結在一起的畫面。第一季裏Maeve與Amiee意外成爲朋友、陷入「不雅照事件」的Ruby身邊朋友紛紛為她發聲等等情節，都可以看見女性角色的力量。而最新一輯劇照裏可以看見Ola與Lily似乎成爲了朋友，而Maeve與Amiee也將繼續維持她們的特殊友誼。相信不少劇迷也和麥基一樣期待看見更多女性友誼以及女性角色之間團結起來的畫面。

【第二季劇照】怪女孩Lily與Otis的新女友Ola看樣子成爲了朋友。（Netflix@IG）

比異性戀更火爆的「同志愛」

【第二季劇照】Adam家庭教育嚴格，卻喜歡男同學Eric，兩人之間的「男男愛情」同樣令人期待。（Netflix@IG）

同樣讓人跌破眼鏡的是第一季裡學校小霸王Adam與男主角好友Eric之間的「男男愛」，Eric在學校出櫃卻處處遭到Adam欺負，誰知道原來這當中其實充斥著滿滿的「愛」啊！相信《性愛自修室》其中一個受歡迎的原因就是不止是探討男女情事，同志愛情也是現今社會至關重要的話題。雖然「同志」話題近幾年來討論度已經不斷提升，但是生活中仍然面對種種難題與阻撓。Adam雖然是同志，但由於父親是校長因此家教嚴格，加上學校同輩關係的壓力，其「出櫃」之路相信會充滿荊棘，

第一季最後就在眾人期待Adam與Eric之間燃出的激情火花之時，Adam卻被父母送去軍校，第二季最新的劇照也可以看見Eric以超短削髮示人，令觀衆十分好奇第二季裏他們究竟能否「有情人終成眷屬」呢？

【第二季劇照】男主角Otis與女主角Maeve的感情綫也備受關注。（Netflix@IG）

性治療師的「愛情」

【第二季劇照】男主角Otis母親是一名性愛治療師。（Netflix@IG）

性治療師Jean除了婚姻失敗外，還要面對自己的兒子Otis有性功能障礙。身爲「單親母親」的她，在劇中時刻充滿了風情萬種，擁有迷人的姿態。雖然離婚後Jean總是與不同的男人發生關係，卻只求「性」不要「愛」，直到她遇見「喪妻」的修理工Jakob，她終於又再次燃起愛火。同時Jean也很害怕兒子知情後，會影響母子之間的關係。同時面對愛情與親情這兩個難題的「單親母親」Jean，在第二季會用怎樣的方法去解決難題，令人十分好奇！

率先看第二季劇照：

【第二季劇照】游泳健將Jackson一直備受壓力，他與Maeve以及Otis，加上Otis新女友Ola之間的四角關係讓人好奇在第二季中會如何發展下去。（Netflix@IG）

資料來源：Preen