男神們集體發福 　玄彬、李敏鎬變油膩大叔　女生哭喊OPPA變肥了

明星們的身材管理很受大衆關注，不只是女明星身材，男明星同樣備受關注，一胖一瘦都會被記錄下來。都説「歲月無情」，要維持良好身材以及完美面貌談何容易？娛樂圈中許多粉絲心目中的「男神」也難逃「歲月魔掌」，昔日白馬王子變成油膩大叔，英俊面龐變得又肥又寬，慘不忍睹！男神們發福真的判若兩人，一衆粉絲都差點認不出，更令天下間無數女生的幻想破滅，心碎一地……

玄彬

玄彬近期以韓劇《愛的迫降》回歸電視熒幕，飾演一名軍人。（玄彬@微博）

韓國男神玄彬携新作《愛的迫降》回歸熒幕，該劇即將在12月首播，令一衆粉絲都非常期待！而《愛的迫降》劇組為鼓勵韓國高考生參加高考，特地讓男女主角玄彬和孫藝珍錄製打氣影片。不少眼尖的觀衆卻發現，玄彬的臉變得十分圓潤，加上超短髮型，昔日男神氣質蕩然無存。

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影片中玄彬的臉明顯圓潤不少，加上黑色高領毛衣以及超短髮型更顯面部大，原本瘦削甚至有些凹陷的兩頰，也通通發脹，連臉上的酒窩也快要被埋沒了，男神變成發福大叔，叫一眾女粉絲怎能夠接受呢......

玄彬現時面部不再像之前那般瘦削。（tvN/玄彬@微博）

李敏鎬

李敏鎬與全智賢曾合作韓劇《藍色大海的傳説》。（《藍色大海的傳説》劇照）

拍攝過多部熱門劇《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色大海的傳説》等人氣男演員李敏鎬因高顔值以及一對大長腿，因而風靡亞洲，迷倒眾多的女性觀眾。但男神也難逃發福厄運，曾一度胖了一圈，尖臉變圓臉。就算擁有大長腿，卻也無法掩蓋發脹事實，粉絲們只能捶心抌肺哭喊：「OPPA你變肥了！」

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+ 6 + 5 + 4

李敏鎬在電影《江南1970》記者會上談及自己變肥原因，提及自己的肝臟功能不好，因此只要前一天進食過鹹或者過辣的食物，臉部就會浮腫，不少粉絲認爲他因日夜操勞導致肝臟不好，表示十分心疼。

李敏鎬在拍攝韓劇《藍色大海的傳説》時體重回落。（視覺中國/劇照）

張根碩

韓國男演員張根碩 憑《原來是美男》一劇走紅，因俊美臉龐和冷酷氣質，被稱爲「亞洲王子」（視覺中國）

韓國男演員張根碩憑《原來是美男》一劇走紅，因俊美臉龐和冷酷氣質，被稱爲「亞洲王子」，擄獲不少粉絲的少女心。只是昔日男神走上「發福」的不歸路，2018年以《SWITCH-改變世界》韓劇回歸電視熒幕，仍然擺脫不了「肉肉臉」，難回顔值高峰期。

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+ 7 + 6 + 5

可能與自身病情有關，張根碩於2011年確診自己患有「兩極性情緒病」，又稱「躁鬱症」，服兵役日期也因病延後。在韓國服兵役前需要接受韓國兵役體檢，而體檢分成5個等級，張根碩最後的體檢結果被判定為嚴重疾病者（5級）輕一級的4級。他於2018年入伍，作爲社會服務要員服役，為期2年。

張根碩對比早期身材變得臃腫。（視覺中國/張根碩@微博）

李鍾碩

李鍾碩是不少女生心目中的「長腿男神」。（jongsuk0206@IG）

韓國男演員李鍾碩也是不少女生心目中的「長腿男神」，出演多套韓劇都爆紅，人氣十足，高挑俊秀的外型引起不少關注。因出演《W-兩個世界》而擁有「撕漫男」稱號，意指撕開漫畫走出來的美男子。但是縱使是美男子，也會有「走樣」的時候，一組李鍾碩在仁川機場的照片在網上流傳，相中清晰可見他的臉頰以及下巴都非常有肉感，雖然臉上一直洋溢著「幸福微笑」，但下顎綫都快要消失了……

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+ 2

不過李鍾碩似乎在今年體重有所回落，他與李娜英合作的《羅曼史是別冊附錄》在今年1月播出，上演浪漫姊弟戀。他也在今年入伍，預計於2021年退伍，期待李鍾碩退伍後帶來更多優質作品。

現時李鍾碩體重回落，重回顔值巔峰。（Sedaily/jongsuk0206@IG）

李弘基

李弘基是韓國團體FTIsland的主唱。（skullhong12@IG）

李弘基是韓國團體FTIsland的主唱，參演韓劇《原來是美男》以古靈精怪、搞笑可愛的「Jeremy」一角為大家所熟知，在音樂以及影視方面都有亮眼的成績。不過李弘基的體重也伴隨著知名度一起直綫上升，臉蛋以至身材都變得「肥嘟嘟」，很多粉絲都表示李弘基胖也很可愛，絲毫不介意偶像身材。

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+ 5 + 4 + 3

李弘基近期在社交網站上分享的照片來看，體重有所回落，他於今年9月底入伍，是團體FTIsland第一個入伍的成員。他也不時在IG上分享近照，健康又精神抖擻的模樣讓粉絲放心不少。