越南女生畢業清純照瘋傳　被封「越南周子瑜」　天然美女也撞臉？

在韓國這個整容王國盛產人造美女，因此要找一個純天然的美女的確寥寥可數，近年韓國人氣最高的純天然美女一定是女子團組合Twice的周子瑜，不過最近網絡上卻有一位美女卻因為長得好像周子瑜而迅速爆紅。

Nam Phương因為一張畢業照在網上爆紅，被指神似周子瑜。(phuong252_@IG)

這位被指跟周子瑜相似度極高的美女來自越南胡志明市，今年只有20歲，這位氣質美女名字叫做Nguyễn Bùi Nam Phương，她因為在高中畢業典禮的時候，被同學拍下了身穿越南傳統白色裙褂服飾的照片，並分享到網絡上而引起轟動。瀑布般的烏黑長髮加上精緻的五官，清純又乾淨的氣質完全不輸給明星們。零死角的臉蛋真的連女生看著也會心動啊！

穿上越南傳統校裙的Nam Phương氣質清純。(phuong252_@IG)

韓國女團TWICE的周子瑜是美女臉蛋的一大代表，大家又覺得她們很似樣嗎？（tzuyutwice）

Nam Phương 擁有白皙的皮膚，一雙水汪汪的大眼睛加上櫻桃小嘴，清純靈動的氣質和樣貌被指跟韓國女團TWICE的周子瑜十分神似，網友們更稱她為「越南周子瑜」，不知道大家又覺得像不像呢？

「越南周子瑜」跟正版周子瑜長得相似嗎?

Nam Phương今年只有20歲，來自越南胡志明市。(phuong252_@IG)

Nam Phương出色的外貌就注定會不平凡了，她在學生時期就已經是校花，在網絡上爆紅之後更開始接觸模特兒的工作，拍攝了不少平面照，現在她的Instagram已經有接近15萬的追蹤者。不過Nam Phương的夢想是進入演藝圈成為演員或者主持人，所以她很積極參加各種選秀比賽並獲得了很好的成績。Nam Phương在2017年的時候參加了「越南青年小姐」的選美比賽並成功獲獎，另外她在2018年也參加了「Miss Teen2018」。

Nam Phương因被指與周子瑜樣貌相似，網友們稱她為「越南周子瑜」。(phuong252_@IG)

Nam Phương不僅有漂亮的外表，她還有一顆孝順又善良的心。Nam Phương是在單親家庭長大，她和媽媽、姊姊相依為命，所以很小的時候就很懂事，個性也比較成熟，在單親家庭的環境下，Nam Phương不僅會煮飯還會照顧媽媽和姊姊，她也會經常跟家人一起去醫院或者寺廟中做義工，果然是人美心善，希望Nam Phương最後可以成功完成她的夢想。

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不說不知原來越南也是靚女盛產國，另一位要介紹的也是在網絡上人氣極高的氣質美女Mẫn Tiên，這位現年22歲的少女擁有清新脫俗的氣質，還有甜美的笑容，秒殺韓國的一班人造美女，被網友們稱為「氧氣少女」，看到她的笑容又如陽光般耀眼，難怪在網上男女通殺。Mẫn Tiên在網絡上的知名度極高，目前她的Instagram已經擁有99萬的追蹤者，比很多明星都要多，人氣極之厲害！

Mẫn Tiên在網絡上也是人氣極高，被稱為「氧氣少女」 。(manttien@IG)

這位氧氣少女Mẫn Tiên曾經在14歲的時候以偶像團體的身分出道，出道了很短暫的一段時間後就退團了，據說是她希望更專注在學業上，勤奮學習的Mẫn Tiên為獲得優秀的成績，並獲得了獎學金到她喜歡的日本留學，絕非花瓶美女。

Mẫn Tiên長相甜美，笑起來像是陽光一樣溫暖。(manttien@IG)

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