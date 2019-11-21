Selena Gomez和Bella Hadid因一張相反面？網民：是前女友的戰爭

從小就在閃光燈下成長的美國小天后Selena Gomez一舉一動都受到大眾同媒體的關注，可是人紅自然是非多，自帶「招黑體質」的她無論外貌、性格、感情等等都被人議論不斷，最近她和人氣超模Bella Hadid就因為一件小事而引起一場輿論。

美國小天后Selena Gomez的人氣從出道至今有升無減。(IG@selenagomez)

隨著Justin Bieber跟HaileyBaldwin的婚禮圓滿結束，Selena Gomez同Justin Bieber的愛恨糾纏也暫告一段落，不過一波未平一波又起，Selena最近在人氣超模Bella Hadid的Instagram上的一張照片留言「Stunning」其加上心心眼emoji，但是不久後Bella就刪除了照片，這個舉動讓網友震驚，其後Selena的粉絲IG帳號就轉述了這件事，引來了Selena留言：「That sucks」，這個回應卻引起了軒然大波。

Selena Gomez同Bella Hadid因為一張照片引起風波。(IG@selenagomez、bellahadid)

Selena和Bella的照片風波：

可能有些人不明白為什麼一件小事會引起發這麼大的迴響，這就要追溯回Selena的上一任歌手男友The Weeknd的故事了。Selena和Justin Bieber分手後就和美國歌手The Weeknd拍拖，可是The Weeknd其實剛同超模Bella Hadid分手2個月多就另結新歡，Selena同The Weeknd的戀情公布後，Bella和Selena更互相取消Instagram的追蹤，當時Bella在Instagram上載了一張舉中指的照片，網友們一看就知道是在回應Selena同The Weeknd，不過二人交往10個月左右就分手，Selena最近更重新追蹤Bella的IG，可是Bella卻沒有任何行動，破冰失敗，有網友就表示這次事件根本就是一場前女友的戰爭。

Selena同The Weeknd曾經有過10個月的短暫戀情。(Getty Image)

Selena與Bella不和的起因：

不過事件引起了兩邊公司的注意，Bella向傳媒回應她刪除照片的原因並不是因為Selena的留言，純粹只是不喜歡那張照片，而Selena其後也在她的粉絲IG上留言認錯，認為自己不應該在了解事情之前就妄下言論，又表示這次是一個誤會，希望大家不要對Bella做出傷害的事，因為她是一個很棒的人。

最後Selena同Bella都澄清事件只是一個誤會。(IG@selssbrina)

Selena 10歲的時候就出道，因演出迪士尼兒童節目而為人所知，之後碰足歌影視三棲的她更是一炮而紅，成為年青人中最紅的偶像，年紀輕輕已經獲得如巨星般的名成利就，而名氣帶來的副作用就是輿論。那麼年輕就接觸娛樂圈，換來的代價就是被逼要快速成長，Selena的愛情觀念自然也不成熟。她在18歲時已經同Justin Bieber談戀愛，互相糾纏的9年間兩人離離合合，從甜蜜的初戀到嚐盡愛情的苦澀，期間Selena也跟不少男藝人有過戀情，可是都不及初戀來得深刻，因此Justin Bieber帶給她的情傷是最刻骨銘心，也教曉她如何面對愛情。

年紀輕輕就名成利就的Selena一直承受著巨大的壓力，背後辛酸無人知。(IG@selenagomez)

Selena 10歲出道從童星到小天后的歷程：

+ 3 + 2

除了愛情外，Selena的外貌身材也是焦點之一，患有紅斑狼瘡症的Selena發病時就會身形膨脹，皮膚也會出現敏感症狀，但是她的這些病徵成為了網友嘲笑和攻擊的話題，更因為巨大的壓力患上抑鬱症同焦慮症。長期因情緒及生病困擾讓Selena的身材時肥時瘦，網上的輿論從來沒有停過。

經歷過種種傷害，Selena以全新的心態重新出發。(IG@selenagomez)

Selena因病身材變形 受網友惡言攻擊：

種種惡言惡語和愛情跌碰，反而也成為了Selena成長的養份，滿身傷痕的Selena在沉澱一段時間後，她帶著新歌《Lose you to love me》再次回歸，新歌內容令人聯想到是說著她和Justin Bieber的終結，重新出發的她選擇放下執著，面對愛情和大眾都不再以討好的態度，重新審視自己，做回最真實的Selena，向過去不自信的她揮手道別。

And now it’s goodbye, it’s goodbye for us Selena Gomez -《Lose You To Love Me》