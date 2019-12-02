Twice、MissA零負評女團不止「最美忙內」策略　有這條件才入選？

每個韓國偶像都要熬過艱苦的練習生時期和層層篩選，無論外貌還是才藝都能吸引觀眾，才能成功出道，所以韓國流行文化吸引全世界觀眾的眼球也是不無道理。

然而，韓國娛樂圈也不時爆出藝人「醜聞」，如BigBang的Top曾經吸毒、還有最近的「勝利事件」，偶像團體BigBang成員勝利投資的Burning Sun夜店，被指出涉嫌性交易、毆鬥事件等。而此後更被人揭發勝利與鄭俊英等人有共同群組，成員在內分享非法偷拍的性愛影片，事件引起轟動。即使曾經是世界知名的偶像，「醜聞」卻斷送了他們的演藝生涯。

韓國天團Wonder Girls曾經就是JYP旗下的女團。（《Nobody》mv截圖）

韓國三大經理人公司之一JYP旗下的藝人卻彷如演藝圈中的一股清流，2PM、Wonder Girls、Twice等都甚少傳出醜聞。而JYP娛樂旗下的女團幾乎全部都是傳奇，在娛樂圈表現亮眼。至今為止，JYP有5隊女團，其中4隊都發展順利，包括Wonder Girls、Miss A、TWICE和即將出道的ITZY。到底她們能成為為何可以成為人氣女團呢？

1.獨特的「GirlCrush」風格

「Girl Crush」一詞先在外國流行，意思即是女生對女偶像的仰慕，也成為了近年不少韓國女團的風格。強而有力的舞蹈動作、帥氣性感的打扮和妝容這些都是被視為可以吸引女粉絲的特質。JYP旗下的女團幾乎都有推出過「GirlCrush」風格的歌曲，Wonder Girls出道已經是強勢有霸氣形象，出道歌曲是《Irony》，顛覆了女團一定要清純可愛的定律。Miss A的《Bad Girl Good Girl》和Twice的《Like OOH-AHH》也是經典的「Girl Crush」歌曲。即將出道的ITZY更有個人風格，主打歌曲《달라달라(DALLA DALLA)》一天之內就破千萬點擊，歌詞的一句「不要按你的標準來約束我」，鼓勵女生活出真我。比起純情的「乖乖女」，這樣的形象似乎更能引起女生的共鳴感。

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2.「最美忙內」法則

「忙內」意思是一個團體中年紀最小的成員，她們往往會受人矚目。而韓國女團中通常角色分明，JYP的女團都是由忙內成為「門面擔當」（最美成員），也因此引起更多人討論。Wonder Girls中的昭熙、MissA中的秀智、Twice的子瑜和ITZY中的有娜都美貌過人，話題性十足。其中周子瑜更屢次入選美國電影網站「TC Candler」每年舉辦「世界百大美女」，成為Twice中人氣高企的成員。

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3.正面形象

JYP的創辦人朴軫永其實也是傳奇人物，曾經到SM娛樂參加選拔，卻因外貌而落選，但SM娛樂卻有意買下他的原創曲，最後他也斷然拒絕。後來自己創立JYP娛樂公司，自己就是旗下的第一個藝人。受過挫折的朴軫永選拔偶像的條件與其他公司並不一樣，有傳他認為品格好、善良、開朗比擅長唱歌跳舞更重要。

朴軫永在《家師傅一體》提及偶像最重要是得到別人尊重。（節目截圖）

在韓國綜藝節目《家師父一體》中，朴軫永曾經提及「如果我使用違法的方式得到了成功，雖然成功了，但是不會得到人們的尊敬。」，也帶出了他非常看重旗下藝人的品格。《PRODUCE X 101》的參加者尹書彬一度簽約JYP，被爆出欺凌同學、未成年酗酒的黑材料後，JYP立即與他解約。

或正因如此，我們經歷了近期的雪莉及具荷拉事件，除了反思網絡上的欺凌文化，如實行留言實名制，甚至有團體建議關掉娛樂新聞留言。或也可一併反思，到底怎樣的演藝圈、偶像文化，才能達至雙贏。