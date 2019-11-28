日本百貨為女店員設「月經襟章」　好心做壞事　批評一面倒？

有些女生，M到「嗰幾日」總會痛得生不如死，但最慘還是要忍痛離開床如常上班。然而，即使回到公司，往往也會難以專心工作。因此，近年香港一直討論應否立法設立月經假，即使有不少私人企業自發讓女員工享有請月經假的權利，若無政府帶頭實行，看來全面推行還是會遙遙無期。

而距離香港不遠的日本，卻用另一種方式「關懷」月經來的女員工。日本大阪大丸百貨梅田店推出「月經襟章」，讓女員工月經期間使用，希望客人可以體諒她們，出發點是貼心制度，卻引起爭議。

「襟章」分為正反兩面，右圖表示正值經期。（Twitter@@itm_nlab）

女性專區試行政策

日本大阪市大丸百貨梅田店日前在5樓新增女性專用區域「Michi Kake」，除了銷售美妝雜貨之外，還會販賣不少月事產品，如衛生巾、月經杯、中藥產品、內衣褲等。正因如此，大丸百貨決定在這個區域先試行「月經襟章」制度，他們與日本漫畫家小山健合作，對方曾經製作與月經有關的漫畫《ツキイチ！ 生理ちゃん》，其中以粉紅色人偶角色「月經醬」代表月經。而大丸的「月經襟章」上，正正就是印着這個粉紅色人偶。

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大丸百貨的負責人向當地媒體表示，不避諱地公開自己的經期是一種「正向積極的行為」，而職員之間也可以互相交流感受和痛苦，而且「當客人與你一樣正值經期，便可以因而產生共鳴感，也增加一個和客人傾談的話題。」 然而，似乎大部份的網民都不認同決策者的想法，雖然大丸百貨沒有硬性規定員工要戴上襟章，但此舉還是引起了網民熱烈討論。

【點圖即看】網民對「月經襟章」似乎不太受落：

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設立月經假更實際？

即使月經並不是羞恥之事，但要宣告天下還是會讓部分女生感覺不舒服。而且同儕間的交流和客人的體諒也無助她們減輕經痛之苦，因此大部分人聽到這個政策後都覺得「回家好好休息」才是善待和真正體諒痛經女員工的政策。事實上，早在1947年，日本已經正式立法實行月經假。然而，法例只是容許女員工在月經時請假休息，卻沒有提供有薪假期，而且在日本的職場文化中，即使深受痛經之苦，也難以開口請假，以免增加同事工作量或影響上司對自己的印象。因此，法例也只是形同虛設，但國際間對有薪月經假仍存在不好爭議，如有性別歧視之嫌、影響生產力等，即使設立月經假，也有可能出現「有假也不敢放」的現象。因此，要真正、有效地設立月經假也不是一件容易事。