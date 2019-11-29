對偶像的愛太瘋狂　「私生飯」寫血書示愛　追星竟要如此過火？　

許多人追星都會毫不吝嗇以各種方式去支持他們，有些行爲會令明星感到窩心，但有些粉絲的行爲卻對明星造成嚴重困擾。無論你是否熟悉韓國娛樂圈，或多或少都會聼過「私生飯」這個詞，主要指那些希望窺探藝人私生活的粉絲。很多「私生飯」的行徑都令人髮指，他們對偶像的愛是否太過火？

許多人都會有自己喜歡的明星。（GettyImages）

第五位： 跟車

跟車是最常見的私生飯行爲，許多粉絲在取得藝人的行程資料後，會相約一起包車，再尾隨藝人的「保姆車」，危險行徑嚇壞了不少明星。網上也甚至有公開招攬跟車的貼文，粉絲會夾錢租一輛車，全日跟著明星的車。

近日，韓國人氣女團Twice成員在完成行程後，坐在車内直播與粉絲開心互動。誰知在直播途中，突然聼見「咚咚咚」敲車窗的聲音，車内的工作人員說是粉絲跟過來了。直播途中的MOMO和多賢臉色突變，匆忙結束直播，MOMO也叮囑：「別再跟過來了。」

Twice被跟蹤她們的粉絲敲車窗：

跟車行爲同樣也十分危險，嚴重的話甚至會造成交通事故，險些釀成車禍。防彈少年團曾發生過演唱會結束後，疑似因粉絲跟車而發生摩擦，造成了輕微的追撞事故。雖然所屬公司有解釋交通事故並非由粉絲跟車造成，但是還是引起極大關注，許多粉絲都紛紛譴責私生飯的行爲。

防彈少年團BTS發生交通意外疑似與粉絲跟車有關。（VCG）

少女時代Sunny曾經開車載著父母時，遭到私生飯跟車尾隨，急忙在Twitter上貼文用告誡口吻要求私生飯停止跟車，她寫道：「我沒有很會開車，所以不會擺脫尾隨的人」、「今天沒有什麼好處可以撈，所以請不要跟著我。」韓國藝人張根碩也試過在上海舉辦演唱會後，遇到瘋狂粉絲追車，他一連發了好幾個微博寫道：「拜托你們了…求你們都回去吧…」甚至氣到飆髒話。

少女時代成員Sunny曾經被粉絲跟車，在Twitter上生氣發文要粉絲停止跟車行爲。（NATE）

張根碩在内地開完演唱會後有粉絲跟車，讓張根碩大怒，同時也十分擔心粉絲安全。（張根碩@微博）

第四位： 跟飛機

有不少瘋狂粉絲不惜大撒金錢，跟明星坐同一架飛機，甚至是頭等艙位，就為了能夠近距離看到喜歡的明星，可是卻讓許多明星覺得煩擾。而這些航班資料都是以非法途徑在網上販賣，況且明星在機場屬於私人時間，本來帶算能夠小休一下，但是跟機的私生飯會在禁區跟拍，而且還會特意買鄰近明星的座位拍照，明星的一舉一動都時刻被人監視。

很多粉絲不惜大撒金錢與偶像搭同一班航班。（VCG）

查看更多粉絲偷拍照片：

粉絲在飛機上會不時偷拍藝人。（TMI NEWS@YouTube）

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跟飛機不止對藝人有不同程度的騷擾，甚至還會影響在機場或同飛機的乘客。2018年韓國男團Wanna One參加完在香港舉行的韓國MAMA頒獎典禮後，準備搭飛機回韓國時，有四名Wanna One粉絲在頭等艙拍完偶像的照片後，在飛機即將起飛時，突然要求下機。根據航空公司規定，若有旅客突然要求下飛機，出於安全考慮，全機乘客都必須重新接受安檢。事件最後導致全機360名乘客要重新安檢，飛機因此延誤約一個小時，而該四名粉絲據悉有三名是内地人，另外一位則是香港人，有媒體報道以「Idiot K-pop Fans」形容今次事件。

Wanna One在2018年參加香港場MAMA頒獎典禮。（VCG）

點擊下圖查看第一位至第三位：（部份圖片或會令人引起不安）

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每個人都有表達自己感受的權利，當然喜歡一個明星向其表達心意是很平常的事，但一切的喜愛都應該建立在互相尊重、互相理解的基礎上。如果只是爲了一時滿足自己的私欲，打擾到他人的生活，甚至侵犯到隱私的話，這樣的「愛」對於明星而言還算是「愛」嗎？