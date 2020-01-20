【見家長】向未來老爺奶奶拜年「6大禁忌」：千萬勿硬搶著洗碗！

通常情侶交往一陣子，跟另一半感情越趨穩定後，就會開始安排機會互相跟雙方父母見個面、認識一下，而許多人對於第一次見男友的父母，總是很緊張，生怕哪裡做得不好，讓可能的未來公公婆婆對自己的印象大打折扣。其實，只要留意以下這幾個小細節，注意該有的禮貌並尊重對方父母，保持正面大方的態度，都能給長輩留下不錯的印象。

第一次見家長時，服裝妝容很重要！千萬別穿得太前衛或太暴露，以簡單舒服的服裝為主 （《公屋‧居屋‧私樓》短片截圖）

1. 服裝妝容千萬別太誇張

第一次見家長時，服裝妝容很重要！千萬別穿得太前衛或太暴露，以簡單舒服的服裝為主，搭配看來氣色好又有精神的淡妝就好，切記不要濃妝豔抹，整個人看起來乾淨、大方得體就好。畢竟妳是去見男友父母，不是去參加選美或時尚趴，想表現自己的時尚穿搭或高深彩妝技術，就留到閨密聚會時展現吧！

2. 別兩手空空去

千萬別兩手空空去，這樣太不禮貌，最好可以事先準備個小禮物，禮多人不怪，也能讓人感受到妳的貼心。禮物的部分可以詢問一下男友，他爸媽有什麼喜歡吃的點心或咖啡等，如果真的不知道，就選水果禮盒不容易出錯。

千萬別兩手空空去，這樣太不禮貌，最好可以事先準備個小禮物（《富家公子》劇照）

▼▼看看其餘四個初次「見家長」的重要注意事項（點圖放大）▼▼

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