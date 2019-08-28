不懂拒絕導致身心俱疲？真正善良非自虐　關鍵學懂不做「爛好人」

善良固然是好事，只是過了火，變成了凡事都「Say Yes」的「爛好人」，幫人幫得焦頭爛額，到底為你贏得了甚麽？ 作為「Yes-Man」的好友，你或許會覺得很幸福，遇上難題時，他們猶如最後一根救命稻草。世界離棄你時，還有他們伸出援手。然而，如若作為「Yes-Man」的真心朋友，你就會替他心痛，因為他總為別人的事而奔於疲命，委屈了自己也在所不惜。

當你勸他為自己善良設下底線，他仍笑笑口說「無所謂」、「幫到人就得」。其實他們自知有時做得太多，不知不覺間成為旁人眼中的「爛好人」。他們覺得有求必應很疲憊，但要拒絕別人時又會有罪疚感，有一種自己「失職」的感覺。某程度上，他們面對別人一臉誠懇不好意思說「不」，源於他們害怕說「不」就會破壞彼此之間的關係。久而久之，他們仿佛成為了自虐狂，人生只為別人而活。

總是不好意思拒絕別人就會成為爛好人。（《我的少女時代》劇照）

日本心理學家緒方俊雄在著作《做人要好心，不是好欺負》中列出「好人病」檢核表，以下的爛好人特徵，你又中了多少項？

外國網站Live Strong提出5個不當爛好人的秘訣，其實轉念一想，說「不」並不是難事。

1.適時拒絕有助維持關係

爛好人嘴上常説「無所謂」，卻不代表他們真的覺得無所謂，只是不習慣把不滿情緒表達出來。這種不滿會漸漸累積，那天受不了就會情緒爆發，反倒破壞了他們與身邊人的關係。家庭治療師Shadeen Francis坦言，當我們為幫助他人而做些自己無法接受的事，憤怒情緒會不斷累積，最後只會演變成為怨恨。故此，適時地拒絕別人，其實有助維持關係。

搭飛機也能有所領悟。（《開心直航》劇照）

2.飛機氧氣罩論

有些人即使自己狀態不好，仍然不會拒絕別人的求助，因為他們總將別人的感受排在自己前面。然而，想想每次搭飛機的安全指示，當遇上緊急情況，我們要先自己戴上氧氣罩，然後再協助別人。當你還未照顧好自己，又如何真正騰出心思照顧別人呢？Shadeen建議如果你想「休息」一下，不妨向請求幫忙的朋友直言自己的難處，如果對方當你是真心朋友，相信一定會理解。

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參考資料：Live Strong、《做人要好心，不是好欺負》