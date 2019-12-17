2019最佳韓劇公信力榜出爐　IU、孔孝真輸給這女人勾心鬥角神劇？

自2010年代起，韓國的風潮有增無減，而你或我身邊總有一個女生是「資深韓劇迷」，每每都會介紹不同的韓劇，可惜人人口味不同，如果劇迷介紹了一部並不好看的，便影響觀感，不如看看韓國行內人的推介吧。

行內人嚴選：2019年最差與最佳的韓劇

每年韓媒Joynews24均會邀請200位演藝圈業內人士，有廣播公司、電影和廣播內容製作人以及娛樂記者等，票選出10套最差與最好的韓劇，如果想在放假有效率地看高質韓劇，不妨參考一下排行榜。

【與你心中相符嗎？】按圖最差韓劇排行榜：

+ 13 + 12 + 11

【準備放假馬拉松煲劇】按圖最佳韓劇排行榜：

+ 4 + 3 + 2

《浪漫的體質》演員雖然比較陌生，但獲得行內人一致好評。（《浪漫的體質》劇照）

最佳韓劇第3位：《浪漫的體質》

30歲戀愛出現問題，你會選擇分手嗎？《浪漫的體質》是由閨密神劇《陽光姐妹淘》劇本創作的知名導演李炳憲執導，故事由3個30歲的好閨密室友經歷爛人生：分手、婚姻失敗、工作壓迫開始，統統都是現實中最平凡不過的事，但在充滿浪漫的韓劇世界，劇集才最貼地並道出觀眾心聲，雖然其收視一般，卻獲行內人廣泛好評。

《耀眼》看似一套愛情故事，其實其非如此，第8集開始有反轉位，讓劇迷來個大驚喜。（《耀眼》劇照）

最佳韓劇第2位：《耀眼》

只有12集，劇情進展慢，卻可成為第二位一定有固中因由，說的是JTBC的《耀眼》。

由南柱赫、韓志旼主演的《耀眼》講述一個意外得到能穿越時空回到過去的手錶的25歲女子「金惠子」，為了拯救被車撞死的父親而不斷強行改變過去，最後她變成了近70歲的老婆婆。劇集由開初的愛情小品，道出阿茲海默症（老人痴呆）和政治問題，讓劇集成為最強神反轉的故事，也令行內人刮目相看，獲得38票，也讚賞女主角韓志旼和金惠子的演技。

《Sky Castle》深度、寫實的劇情，讓它成為2019年「神劇」。（《Sky Castle》劇照）

最佳韓劇第1位：《SKY Castle》

如果你是正宗的韓劇迷，2019年絕對不會沒聽過、看過《SKY Castle》。有線電視台JTBC在2019年初播出《SKY Castle》，當時討論度已經極高，全因故事講述一個上流社會社區，一班父母不擇手段要培育子女成才，身為貴婦更要扶助丈夫事業，帶出現今韓國社會問題，深度又寫實，備受稱讚。

行內人大讚女演員表演出色，盡顯劇中女性的勾心鬥角，導演又能高度成熟地把劇情推進，讓一開播只有1.7%收視率大幅上升至23.8%，超越2016年的《孤單又燦爛的神—鬼怪》曾寫下有線台電視劇史上的最高紀錄（20.509%），成為最高收視率韓劇，難怪以63票，榮登行內人的第一位。

（資料來源：Joynews24）