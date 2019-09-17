金義聖到港示威現場採訪、人鏈活動　演盡自私角色現實是逆權大叔

《W－兩個世界》，他人格切換惹人心寒；《屍殺列車》，他自私得令人討厭；《阿爾罕布拉宮的回憶》，他偽善得讓人作嘔；現實中，他為信念，遠赴香港，了解示威狀況，令不少香港人開始敬仰這位韓國演員。 他便是自6月起一直關注香港，為香港發聲、聲援，早前更親臨香港，到示威地區採訪，20年後，再一次「中」催淚彈的韓國資深男星金義聖。

金義聖自6月起一直聲援香港，15/09 更現身香港，到訪銅鑼灣等地方。（01娛樂／盧翊銘攝）

6月9日起，香港因反對《逃犯條例》修訂而引起不同示威活動，甚至爆發警民衝突，每一件事，對香港人來說都是刻骨銘心，但沒想到，同樣引起身在韓國且土生土長金義聖注意。金義聖是韓國資深男演員，1993年演出SBS電視劇《遙遠的松巴江》出道，近年因飾演《屍速列車》中的自私大叔，最為香港人熟悉。

金義聖為聲援「爆眼少女」，上以手掩右眼的自拍照，並指：「I am so proud of You Honkongers!（我為香港人而感到非常驕傲 ! ） 」（lunatheboy@instagram）

他不自私，他是逆權大叔

金義聖由6月17起便不時在Instagram分享支持香港的貼文，不少香港網民感謝他的分享，藉此讓更多世人知道香港的現況。有正面的回應當然也惹來負評，內地的網民則對他進行抨擊，然而金義聖堅持自己立場，沒有因而減少發文，甚至在8月11日發生一名少女在尖沙咀警署附近被布袋彈擊中右眼球後，參與「Eye For Hong Kong Campaign」，上載以手掩右眼的自拍照，聲援「爆眼少女」，引起眾多韓國人聲援，嬴來不少掌聲。

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1965年生的金義聖，他的盛夏光年正正經歷韓國80年代的民主化運動，他曾在Facebook表示，「現在的香港讓他想起80年代的『光州事件』」，當時他指自己能做的事情不多，但仍會用一己之力，讓更多人了解香港現狀。沒想到，就在昨天（15/09），他響應由香港網民發起的「港島行街」活動，現身港島，帶領韓國MBC新聞節目《探查企劃Straight》的攝影隊進行採訪，由於他多次為港人發聲，不少市民都認出他。

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他也接受香港傳媒訪問，表示韓國人是非常關注民主，自己想親眼看看和感受香港的實況而來，果真被一班為民主而奮鬥的年輕人為之感動。被問到會否擔心自己安危和被捕問題，他坦然「有擔心」，也指如果自己被捕，正顯示香港濫捕問題，最後他想對港人說，「你們並不孤單，全世界也在關注你們。（You are not alone. Somebody is watching you, all around the world.)」，也會一直關注香港到最後，當日他也「中」催淚彈。

今早（16/09）金義聖又再次到調景嶺參與中學生發起的「人鏈活動」，無論他是甚麼國藉、甚麼立場，他都為了自己的信念，用行動證明，是一個有承擔的人，難怪韓國人會稱他為「金老師」

看過他近年的作品的劇迷、戲精，都會覺得金義聖是一個「終極」大壞人，現實中，他勇於發聲，曾為世越號死難者家屬發聲、又曾伴受財閥欺壓的工人員工靜坐示威，甚至為韓團Twice中日籍成員SANA發聲，是徹頭徹尾的好前輩。

重溫金義聖精湛演技：