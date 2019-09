金義聖到港示威現場採訪、人鏈活動　演盡自私角色現實是逆權大叔

《W-兩個世界》,他人格切換惹人心寒;《屍殺列車》,他自私得令人討厭;《阿爾罕布拉宮的回憶》,他偽善得讓人作嘔;現實中,他為信念,遠赴香港,了解示威狀況,令不少香港人開始敬仰這位韓國演員。 他便是自6月起一直關注香港,為香港發聲、聲援,早前更親臨香港,到示威地區採訪,20年後,再一次「中」催淚彈的韓國資深男星金義聖。

金義聖自6月起一直聲援香港,15/09 更現身香港,到訪銅鑼灣等地方。(01娛樂/盧翊銘攝)

6月9日起,香港因反對《逃犯條例》修訂而引起不同示威活動,甚至爆發警民衝突,每一件事,對香港人來說都是刻骨銘心,但沒想到,同樣引起身在韓國且土生土長金義聖注意。金義聖是韓國資深男演員,1993年演出SBS電視劇《遙遠的松巴江》出道,近年因飾演《屍速列車》中的自私大叔,最為香港人熟悉。

金義聖為聲援「爆眼少女」,上以手掩右眼的自拍照,並指:「I am so proud of You Honkongers!(我為香港人而感到非常驕傲 ! ) 」(lunatheboy@instagram)

他不自私,他是逆權大叔

金義聖由6月17起便不時在Instagram分享支持香港的貼文,不少香港網民感謝他的分享,藉此讓更多世人知道香港的現況。有正面的回應當然也惹來負評,內地的網民則對他進行抨擊,然而金義聖堅持自己立場,沒有因而減少發文,甚至在8月11日發生一名少女在尖沙咀警署附近被布袋彈擊中右眼球後,參與「Eye For Hong Kong Campaign」,上載以手掩右眼的自拍照,聲援「爆眼少女」,引起眾多韓國人聲援,嬴來不少掌聲。

1965年生的金義聖,他的盛夏光年正正經歷韓國80年代的民主化運動,他曾在Facebook表示,「現在的香港讓他想起80年代的『光州事件』」,當時他指自己能做的事情不多,但仍會用一己之力,讓更多人了解香港現狀。沒想到,就在昨天(15/09),他響應由香港網民發起的「港島行街」活動,現身港島,帶領韓國MBC新聞節目《探查企劃Straight》的攝影隊進行採訪,由於他多次為港人發聲,不少市民都認出他。

他也接受香港傳媒訪問,表示韓國人是非常關注民主,自己想親眼看看和感受香港的實況而來,果真被一班為民主而奮鬥的年輕人為之感動。被問到會否擔心自己安危和被捕問題,他坦然「有擔心」,也指如果自己被捕,正顯示香港濫捕問題,最後他想對港人說,「你們並不孤單,全世界也在關注你們。(You are not alone. Somebody is watching you, all around the world.)」,也會一直關注香港到最後,當日他也「中」催淚彈。

今早(16/09)金義聖又再次到調景嶺參與中學生發起的「人鏈活動」,無論他是甚麼國藉、甚麼立場,他都為了自己的信念,用行動證明,是一個有承擔的人,難怪韓國人會稱他為「金老師」

看過他近年的作品的劇迷、戲精,都會覺得金義聖是一個「終極」大壞人,現實中,他勇於發聲,曾為世越號死難者家屬發聲、又曾伴受財閥欺壓的工人員工靜坐示威,甚至為韓團Twice中日籍成員SANA發聲,是徹頭徹尾的好前輩。

