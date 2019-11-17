【多功能老婆】黄浩然現實無微不至好老公？太太：曾以為是老千

無綫電視（TVB）每年台慶月都會播放多套「台慶劇」，現正播出《解決師》、《牛下女高音》，成為大家茶餘飯後的熱話，而讓人期待已久的《多功能老婆》將在11月29日首播。 《多功能老婆》由楊千嬅、周柏豪、黄浩然等人主演，楊千嬅自2001年播出《美味情緣》後，便轉戰電影圈，18年後，帶着「金像獎影后」之名歸來確實帶點期待；而且兩位男主角，一個是「師奶殺手」，一個是「𡃁妹殺手」，《多功能老婆》一劇確是會引來不少人追捧。

《多功能老婆》由楊千嬅、周柏豪、黄浩然等人主演。(《多功能老婆》海報)

《多功能老婆》齊集娛樂圈好老公演員

劇中，楊千嬅和黄浩然飾演一對夫婦，在黄浩然名成利就前曾經恩愛，但當男方有名有利時，便追求事業，甚至出軌道，因而離婚，成為一個渣男，其後楊千嬅認識了「小鮮肉」－－周柏豪。黄浩然在劇中是一位不稱職的老公，而現實中卻是一位出了名的好老公，不止他，劇中更是「現實好老公大雜匯」。

結婚多年，黄浩然與老婆莫家嘉（Kaka）常常在社交平台放閃。（wonghoyinraymond@Instagram）

黄浩然

黄浩然在劇中角色名尚劍雄，是一位地產商中的總建築師，他有智慧、自信，甚至自大，在他成功前他需要一位像藍飛（楊千嬅飾）多功能老婆，然而事業起飛後，便需要多位不同功能的老婆，因為自大而自負，離婚也不覺得有問題。而現實中，黄浩然與尚劍雄一樣，還沒成為「師奶殺手」便與老婆莫家嘉（Kaka）成婚，自今14年，他們不同的是，二人十分恩愛，男方在大染缸般的娛樂圈中，從沒有傳過緋聞，在二人結婚13周年時，黄浩然便寫道：「十三年……無論順境或逆境，富貴或貧窮，健康或疾病，快樂或憂愁，我將永遠愛你，珍惜你……這些誓繼續不變！Happy Anniversary！」

愛老婆的心不單憑在字裡行間，更是日常的小事中，在Kaka出書時，就算忙着拍攝劇集，也做「跟得先生」陪老婆上電台接受訪問，又幫老婆社交媒體上大力宣傳，Kaka在電台節目中《公子會》也大讚黄浩然拍拖時已經對自己非常照顧，更無微不至到Kaka笑說有一刻以為對方是老千，黄浩然果然是徹頭徹尾的「好老公」。

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周柏豪與老婆即非常低調，在結婚後才發布唯一的婚照。（punkhippie@Instagram）

周柏豪

同樣是劇中男主角的周柏豪（Pakho），將會飾演一名富二代的「小鮮肉」，將會與楊千嬅有感情線，但會否發展成「姊弟戀」就有待劇集播出才揭曉；Pakho以往演過不少花心男、賤男的角色，加上俊俏的外貌，容易讓人誤會他便是一位「花心大蘿蔔」，其實Pakho專一的心，粉絲也知道他有一位拍拖10年的圈外女友Stephanie Chu，2016年二人宣布長相廝守，一貫低調的風格，離開香港人，到布吉島舉行婚禮。

Pakho入行以來都甚少提及另一半，為的是希望能保護太太，他結婚前唯一一次提及Stephanie，便是2014得獎時感謝好並發表「愛的宣言」：「感謝你陪我一齊成長，經過好多難關，我會跑快一點，跑到去我們的終點，我愛你，多謝你的耐性。」Stephanie早在Pakho出道前已認識，二人一同成長，在Pakho努力在娛樂圈發展時，Stephanie一直支持他，做「背後的女人」，把女人黃金時間都奉上，當時還沒賺大錢的Pakho便寫了《我的宣言》、《天光》送給太太，婚後Pakho更感謝這十年來Stephanie對自己的照顧和忍耐，2018年更被傳媒發現買樓送給太太道：「她開心就得。」，名乎其實的愛妻號。

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許紹雄與老婆女兒慶祝25週年銀婚紀念。(benz_hui@Instagram)

許紹雄

經常以「笑匠」示人的Benz雄許紹雄將在《多功能老婆》飾演楊千嬅的爸爸，讓人不敢想起《新紮師妺》中的「方鍾Sir」和方麗娟「再續前緣」，現實生活中許紹雄同樣是一位好老公、好爸爸。

今年71歲的許紹雄當年到新加坡工作時透過朋友介紹而認識太太龍嬿而，拍拖7年後，在他44歲時才結婚，接受新加坡媒體訪問時更指大讚太太：「我覺得好多東西都是上天安排好，娶到她其實是我幸運。」。他非常滿意自己的婚姻，由於太太是新加坡人，許紹雄已經在新加坡置業，希望退休後回到太太的出生地生活，一貫他「傳統中國大男人」性格，沒有太多甜言蜜語，默默地回饋太太的付出；許紹雄在49歲之時才擁有一位寶貝女兒Charmaine，許紹雄為了做一位好爸爸，不讓代溝成隔幕，他為女兒減少食煙，又為她緊貼潮流，用Whatsapp、開Instagram帳戶，女兒邀請他看電影、吃飯絕不托手踭，果然是「前世情人」。