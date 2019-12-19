「日本第一女公關」日賺二百萬愛炫富　全屋佈滿粉紅Chanel手袋

於日本新宿歌舞伎町任職女公關的31歲愛沢えみり被喻為「日本第一女公關」，全因她滴酒不沾卻曾創下日賺3000萬日元（約213.5萬港元）的傳奇。愛沢えみり現在已轉型為KOL，並經常於Instagram上炫富，特別鐘情於粉紅色的名牌單品。

被喻為「日本第一女公關」的愛沢えみり已轉型為KOL，並經常於Instagram上炫富。（IG＠emiri_aizawa）

愛沢えみり於十八歲時離家出走，於較低級的場所任職女公關，兩年後轉到新宿歌舞伎町發展，憑藉美貌與有趣的個性大受客人歡迎。雖為女公關，但愛沢えみり卻因對酒精敏感而滴酒不沾，而她的客人亦未因此而對她失去興趣。原因是愛沢えみり才思敏捷，更深懂投其所好之道。每天她都會花時間吸收各種網上資訊，照顧每位客人的興趣。而愛沢えみり與客人的關係不只限於夜總會，每逢客人生日或遇上特別的節日，她都會為他們送上祝福。

今年三月，愛沢えみり宣佈退出女公關行業，夜總會為她舉辦了豪華的歡送會，場面萬人空巷。（IG＠emiri_aizawa）

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今年三月，愛沢えみり宣佈退出女公關行業，夜總會為她舉辦了豪華的歡送會，場面萬人空巷。兩晚的歡送會更為她帶來兩億日元（約1423.6萬港元）的收益，受歡迎程度不下於當紅偶像。其實愛沢えみり早已深明女公關不能成為她的終身職業，所以多年來默默為轉型鋪路。她23歲時以模特兒身份於雜誌《小悪魔ageha》登場，並開始出演電視節目。其後，她創立了時裝品牌「Emiriawiz」，也曾出版書藉分享她的創業經驗與傳奇半生。

她創立了時裝品牌「Emiriawiz」也是以粉紅色為主（IG＠emiri_aizawa）

現在的愛沢えみり於KOL界人氣極高，她的個人IG擁有56萬追蹤者，平日喜歡分享旅行照與名牌戰利品。愛沢えみり特地設計了一個大型衣帽間來擺放她的名牌手袋，而當中大部分均是Chanel與Hermès兩個奢侈品牌。最誇張的是愛沢えみり每次並不是只買一個手袋，而是一堆堆的購買，事後亦喜歡於IG分享被大堆戰利品包圍的合照，予人一種炫富的感覺。

愛沢えみり特地設計了一個大型衣帽間來擺放她的名牌手袋（IG＠emiri_aizawa ）

按圖看愛沢えみり的豪華生活：

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愛沢えみり特別鍾情粉紅色，經常以同色系的手袋與衣物示人，就連飾物與指甲油顏色也要配成一套。她更會一口氣買下多個同款不同粉紅色的手袋，並不時於IG展示收藏品，生活實在奢華。愛沢えみり身形纖幼、一把長髮與大眼晴，配上整套粉紅色的穿搭讓她看起來像個洋娃娃。

雖然擁有自己的時裝事業，但愛沢えみり卻好像不怎麼忙碌，IG裡全是她到不同國家旅遊與炫富的照片，讓她的傳奇生活更添神秘感。