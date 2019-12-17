SK-II X迪士尼推鼠年限量版神仙水　少女心米奇造型掀搶購風潮

喜歡Mickey Mouse的女生一定不能錯過SK-II與迪士尼聯乘的鼠年限量版神仙水，產品一推出便已掀起搶購風潮。

SK-II與迪士尼聯乘的限量版Mickey Mouse神仙水（微博圖片）

轉眼間2019年已接近尾聲，為送豬迎鼠，名大品牌均推出了鼠年特別版產品，當中最吸引的一定是SK-II與迪士尼的合作，印上米奇圖案的神仙水收藏度極高。

湯唯於官方的宣傳照中也被配上了趣怪的米奇耳朵（微博圖片）

限量版神仙水換上充滿節日感的大紅色，正面印上了正把神仙水拍上臉的米奇圖案，非常可愛。代言人湯唯於官方的宣傳照中也被配上了趣怪的米奇耳朵，呈現出充滿喜慶的歡樂感覺。2020新年限量版的神仙水已經於中國SK-II官網上市，而香港暫定1月1日發售，有興趣的女生便不要錯過。

【按圖看】SK-II歷年來推出多款限量版設計，每款均充滿心思：

+ 7 + 6 + 5

相信不少女生從小便聽聞SK-II神仙水的威力，當中蘊含的PITERA™除了有效保持肌膚水潤，更可以改善暗沈毛孔等問題。神仙水是一支多功能的全效精華液，連敏感肌的脆弱肌膚也能照顧妥當。

筆者身邊不乏神仙水的資深用家，令人意想不到的是，無論是乾性肌膚還是油性肌膚的女生，均一致對神仙水讚不絕口。她們發現神仙水能有效維持肌膚的水油平衡，令整體膚質更穩定。如果想妝感更貼服的話，不妨於妝前以神仙水濕敷，集中修護肌膚，可以快速改善毛孔粗大與肌膚暗沉的問題。一支神仙水便能應付肌膚的各種問題，絕對是懶女生必備的護膚品。