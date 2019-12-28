【除夕好去處】中環抵食秘魯brunch　全港最高酒吧送Tom Ford化妝

【除夕、元旦好去處】節日離不開美酒佳餚。慶祝可以到哪兒？以下推介中環中午餐，400元「埋單」，享不一樣的日式大餐，經濟實惠；以及全球最高酒吧與Tom Ford聯承的獨家雞尾特飲，有機會獲贈禮物更送免費化妝服務。

餐廳座位舒適，即使平日晚上到訪，也座無虛席，可見它吸引之處（TokyoLima Hong Kong@Facebook）

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慶祝不只西餐 400元享中環日式秘魯中午餐

慶祝快樂，快樂卻也不是那麼容易，必先計劃，才能顯得有心思跟伊人過節；當然，跟朋友也一般，既是伺機快樂，更應盡興。位於中環的日式秘魯菜菜館TokyoLima推出的中午套餐，為慶祝添添新意思。

中午餐價錢相對實惠，但也十分豐富，前菜包括「T3沙律」－南瓜、半熟鵪鶉蛋配以脆粉絲、慢煮五花肉與式炸雞；另外，也有招牌菜式秘魯傳統檸汁醃魚生如La Causa、 TL” NIGIRI配香烤牛脊肉和柑橘PONZU醬汁、烤黑鱈魚等等；主食可選乳豬、燒春雞或烤三文魚；最後以杯子蛋糕與秘魯「名物」Suspiro de Limena作結。Suspiro de Limena是秘魯的傳統甜點，分為兩層，底層果醬狀，由牛奶、焦糖、蛋黃和香草製成；頂層的酥皮奶油由蛋白和甜點酒製成，直譯為「利馬的嘆息」，聽說是由詩人Jose Galvez的妻子發名，取這名字是因為她覺得甜品香甜輕盈，有如「女人的嘆息」。

中午餐雖未如晚餐豐富，但勝在價錢較為實惠，每位不到400元，也省去計劃下午行程的心思。而且，TokyoLima位置方便，裝潢溫暖，別有異國情調，非常適合喜歡不一樣的他／她 。

TokyoLima

中環擺花街18-20號地舖

OZONE是香港最高的酒吧，居高臨下，香港的景色盡收眼底，相中位置是不錯的「打卡位」。（ozone@Facebook）

尖沙咀最高酒吧 特色飲雞尾酒送Tom Ford套裝？

晚餐後不知去處，到酒吧摸摸酒杯底也是一個不錯的選擇。香港麗思卡爾頓酒店OZONE就乘着佳節推出特色雞尾酒－「Sensual Festive Luxury in the Clouds」酒單，以三種TOM FORD皇牌香氛及唇膏作靈感，製作三款雞尾酒及一款無酒精特飲。

OZONE是香港最高的酒吧，位於118樓居高臨下，香港的景色盡收眼底。而是次享用以上雞尾特飲，更有機會獲贈獨家禮品套裝，包括價值300元的Tom Ford香氛體驗裝，以及價值660元的Tom Ford Beauty美妍專門店及美妍專櫃美妝服務乙次。新一年，一次過滿足你三個願望。

OZONE

香港麗思卡爾頓酒店, 尖沙咀環球貿易廣場118樓

（優惠至2020年1月31日）