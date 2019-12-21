控安倍晉三「御用記者」強姦勝訴　伊藤詩織：用日語拒絕他更興奮

日本記者伊藤詩織兩年前公開指控安倍晉三「御用記者」之稱的山口敬之強姦她，在檢方不作刑事起訴下改循民事索償，東京地方法院日前（18日）裁定伊藤勝訴，山口須向她支付330萬日圓（約23萬港元）賠償，他表明會上訴。

伊藤詩織自述：「在日本，女人的『不要』，即是『要』、『我喜歡』。那天晚上，我最初是用日語表示拒絕的，這反而讓山口敬之更加興奮。我不得不用英語，喝住了他。」（vcg）

伊藤詩織是首位日本公開長相和姓名遭性侵的女性，她把自己的性侵故事記錄下來寫成《黑箱》（Black Box），並拍攝紀錄片《日本之恥》，當中她自述：「在日本，女人的『不要』，即是『要』、『我喜歡』。那天晚上，我最初是用日語表示拒絕的，這反而讓山口敬之更加興奮。我不得不用英語，喝住了他。」她在《黑箱》中寫道：『終於能從床上下來的我，腦袋一片空白地在房間四處撿起衣服，一件件地拿回身邊。但是卻遍尋不著內褲。此時，山口說：『至少內褲留給我當紀念吧！』」

伊藤聽取判決後對傳媒表示，判決令事件告一段落，但勝訴不代表她所受的傷害就此消失。

30歲女記者伊藤詩織在勝訴以前，先把經歷寫成《黑箱》一書，並拍拍攝紀錄片《日本之恥》，記下被性侵的經過，以及漫長的訴訟。（《日本之恥》劇照）

伊藤詩織寫書拍紀錄片紀錄片：劇痛與全裸中醒來 山口卻說：「至少內褲留給我當紀念吧！」

被視為日本「#MeToo」運動代表人物、30歲女記者伊藤詩織在勝訴以前，先把經歷寫成《黑箱》一書，並拍拍攝紀錄片《日本之恥》，記下被性侵的經過，以及漫長的訴訟。

書名《黑箱》，伊藤詩織解釋，因為這是她在調查與起訴過程中時時聽到的詞語。警員告訴她，因為犯罪、強姦、性暴力都發生在門背後，很少能找到目擊者，很少人會知道背後發生了甚麼事。而她在這4年間，也在日本司法體系和調查機構中，多次感覺到這黑箱的存在。

書名《黑箱》，伊藤詩織解釋，因為這是她在調查與起訴過程中時時聽到的詞語。（love917baby@instagram）

2015年，伊藤詩織從美國新聞學系畢業，回到日本工作，找到有安倍晉三「御用記者」之稱的山口敬之，他們公司有製作人的空缺，於是便決定在下班後見面，順道談談如何申請到美國工作的簽證。

那是一所山口時時到訪的飯店，他跟店中許許多多人說話，突然，伊藤感到頭暈，便起來到廁所，那是她那天晚上記起在飯店中最後的一件事。到她醒來，她感到下腹傳來一陣劇痛，身體被重重的壓着，一絲不掛。環顧四周，卻發現身處酒店，燈光照亮了整個房間，手提電腦不自然地放在架上，螢幕散發出亮光，她意識到自己正在被拍攝。

好痛、好痛！ 伊藤詩織

伊藤連連發出哀號，山口卻無動於衷，拚了命地想把他推開，終究力氣不敵，只時不時會問：

會痛嗎？ 山口敬之

她說：「想去廁所。」時，山口總算起來，她衝進浴室，一面大鏡子中的她，一絲不掛，身體某些地方泛紅，還滲著血跡。那時她心想－一定要離開房間，打開門，山口卻早已站在那兒，抓住她的肩膀，再次把她拖回床上。

再次被重重壓着，她漸漸無法呼吸，有那麼一刻，覺得自己要死掉了。她拼命抵抗，以日語說着「請住手」，到最後以英語咒罵，山口總算停下來，說：

你合格了喔！ 山口敬之

她起來在房間四處撿起衣服，一件一件地拿回身邊，卻找不到內褲。此時，山口卻說：「至少內褲留給我當紀念吧！」

日本警察「案件重演」是二次傷害：在一排男警的面前，示範遭遇性侵的情況

事發後伊藤詩織報警，5天後，警察卻跟她說：「這種事太常見了，立案調查有難度啊。」

她表明希望女性警員處理，警員卻指她必須給出具體原因，於是在眾目睽睽之下，她被迫說出：「我要報案性侵。」才同意她的請求。在她淚流不止地說出案發經過後，女警卻告訴她，她只是個交通警，沒有權力處理這案件，

在後來的一次調查中，伊藤詩織更要求當著一排男警的面前，在床墊上使用假人示範遭遇性侵的情況，似是她才是嫌疑犯。原本以為，報警是踏出了最大的一步，可是，即使她收集了一些證據，如內衣上屬於山口的DNA，計程車司機的證詞、旅館的錄影⋯⋯但日本警方還是因證據不足而不予起訴。

山口在法律上一直沒有受到懲罰，更反控告伊藤詩織因為寫書及拍攝記錄片，令他無法工作，向她求我賠償1億3000萬日元，並公開道歉。伊藤循刑事途徑起訴山口不果，決意提出民事訴訟，東京地方法院昨（18日）裁定伊藤勝訴，山口須向她支付330萬日圓（約23萬港元）賠償，他表明會上訴。

伊藤詩織的事件，令日本眾議院於2017年6月通過將百年未改的「強姦罪」修改為「強制性交罪」，也加重了刑責，惟暴力、脅迫依然是罪成的關鍵因素之一。（vcg）

改寫日本性侵法律

伊藤詩織在書中自白：「說出真實，是我活下來的唯一辦法。我可以失去我的工作，但我不能失去我的信仰。」即使勝訴，也不代表伊藤所受的傷害就此告一段落。

在《日本之恥》中提到，日本性侵法律自1907年明治時代制定以來，就沒有作出任何調整，性侵的刑期，甚至比起竊盜輕。在日本的法律定義下，強暴就是對方使用肢體暴力，而被害者必須激烈以肢體抵抗，要是沒有大聲求救，就不算性侵。然而，要是受害人因為昏迷、失去意識而未有抵抗，只能當作「準強姦」。伊藤詩織的事件，令日本眾議院於2017年6月通過將百年未改的「強姦罪」修改為「強制性交罪」，也加重了刑責，惟暴力、脅迫依然是罪成的關鍵因素之一。

傷害不能磨滅，大概也還有很多人會抱怪責受害者的心態，怪受害人沒有好好保護自己、怪責穿着暴露，誘人犯罪、也還是有很多很多的男生，依舊把女生的「不要」看成是「我很喜歡」，但這場勝訴，也總算是小小的進步，還女生自主與基本權利。