明明生活不錯　卻感受不到幸福、疲累沒力量？你可能患上輕鬱症？

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》一書，作者是韓國女生白洗嬉，患有「輕鬱症」的她寫：「就算憂鬱了一整天，也會因為一件小事而會心一笑；雖然很想一死了之，卻還是會因為肚子餓而想吃辣炒年糕，這就是真實人生。」 你也曾經想過一走了之，可最後又可笑地因美食逗留？

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》志在鼓勵同路人，平實溫暖，作者白洗嬉分享她與治療師的對話，也分享她的「輕鬱症」日常，簡短的、薄薄的一本，大概兩程長餘車便可看完。（vvnistic@instagram）

使不想上班，鬧鐘響過又響，戀戀被窩，最後還是起來，只是意志愈來愈消沈？內心總有驅不散的鬱悶，卻會因為朋友的笑話而放聲大笑，喧鬧過後空虛又襲來？甚至，有時想過一死了之罷了，卻發現最不捨的是世間美食。要不要死？還是先吃再算。這樣的想法，在我們生活中來了又去，抑鬱是生活基調，快樂卻只如星火般一𣊬即逝。

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》志在鼓勵同路人，平實溫暖，作者白洗嬉分享她與治療師的對話，也分享她的「輕鬱症」日常，簡短的、薄薄的一本，大概兩程長餘車便可看完，若你也覺以上的似曾相識，《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》絕對是你不錯的選擇。

《完美的一天》的一句：「若要幸福，就別害怕承認兩件事實：一是我們總是感到不幸，二是我們的悲傷、痛苦、害怕都有其存在的理由，這些情感是不能被拆開來單獨看待的。」（Ian Keefe/unsplash）

明明過着不錯的生活 卻還是感受不到幸福？

白洗嬉在書中引Martin Page《完美的一天》的一句：「若要幸福，就別害怕承認兩件事實：一是我們總是感到不幸，二是我們的悲傷、痛苦、害怕都有其存在的理由，這些情感是不能被拆開來單獨看待的。」

生活要快樂，卻也總得找原因，不然跟傻子沒分別；抑鬱也不會沒因由，要真正快樂起來，便要尋根究底，不然便很容易跌入令人半死不活的「輕鬱症」。白洗嬉在書中分享，她明明有一不錯的男友，一份自己喜歡的工作，會為了朋友的笑話大笑一陣子，可是那抑鬱還是驅不去，負面的想法卻總是揮之不去：「朋友老是找我當情緒垃圾桶，是不是覺得我好欺負？」、「只要有人說出跟我不一樣的意見，就覺得對方是在針對我」、「別人接手我的工作後做得比我好，我的存在好像可有可無。」你也曾有相似的想法嗎？

這些尋常生活煩惱，卻令作者煩惱到不得不去求醫的地步，12週與醫生的對話，也是與自己的對話與自省，煩惱尋常，抑鬱或許也都普遍成尋常，卻也是需要正視的。

你也有「輕鬱症」嗎？

「輕鬱症」（Dysthymic Disorder）癥狀似抑鬱症，如下：

+ 5 + 4 + 3

要是以上癥狀，要是超過兩年，便有機會患上「輕鬱症」（Dysthymic Disorder），臨床心理學家及藝術治療師黃曉紅博士指出，最大分別在前者多有自殺念頭，社交、工作或日常生活大受影響；而後者則還是可以一樣生活，不易被看出來。

不過，根據《哈佛健康雜誌》的報導，「輕鬱症」也需長期心理治療和藥物治療，不然很大機會會演變成「重鬱症」。《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》一書或許不是靈丹妙藥，但至少讓讀者知道他們並非孤單一人，也算是一種最簡單的安慰。

參考資料：Harvard Health Publishing