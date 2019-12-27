韓國整容醫生公開2019整容範本　新代女性最想要的女星臉孔竟是她

整容在韓國女生來說就像是家常便飯一樣普遍，她們也不會因為整容而感到忌諱，反而不漂亮才會有自卑感，因此韓國的整容風氣十分盛行。不過根據每個時代女性對外貌的要求不斷有改變，整容的範本也會有不同，到底新一代韓國女生最想整成哪位女星的臉孔呢？

金鐘國的哥哥金鐘明是整容外科醫院的首席院長，而且有21年的整容手術經驗。(NAVER TV@비디오스타)

早前韓國綜藝節目《비디오스타》(Video Star)就邀請了幾位韓國整形外科醫生討論一下整容議題，當中包括了《Running Man》成員之一金鐘國的哥哥金鐘明，他是整形外科醫院的首席院長，而且有21年的外科整容經驗，同時金鐘明也分享了韓國整容醫院最受新一代女性歡迎的整容範本Top3，這3名上榜女星更全部都入選今年的「百大美女排行」。

第三名 Jennie

排名第三的就是近年大勢女團BLACK PINK的成員Jennie。(NAVER TV@비디오스타)

排名第三的就是近年大勢女團BLACK PINK的成員之一的Jennie，她不單止是在韓國高人氣，全國很多地方都有她的粉絲。根據大眾審美觀來看Jennie的樣貌五官並不算最標準的，但是她的臉孔辨識度卻很高，金鐘明表示現時女生最喜歡的是Jennie整體的獨特氣質，特別是她富有特色的丹鳳眼，配搭上小巧的嘴巴和鼻子、巴掌臉，合在一起既時尚又耐看，Jennie的笑容更是殺傷力十足，不少男生都被她的魅力迷到，也難怪韓妹們都想擁有她的美貌。

BLACKPINK Jennie在全國很多地方都人氣高企，知名度甚高。(jennierubyjane@IG)

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第二名 允兒

第二名是韓國天團少女時代的成員允兒。(NAVER TV@비디오스타)

韓國天團少女時代成員允兒的仙氣與美貌連女生都拜服，是公認的天然「母胎美女」，今年的「百大美女」中她更排名第六。允兒從團隊出道時就被封為「門面擔當」，金鐘明表示允兒擁有典型的美人相，標準的鵝蛋面，小鹿般的杏眼加上小巧精緻的鼻子嘴巴，散發著清純氣質，不少韓妹喜歡這種清新又耐看的美貌，也是現時最流行的自然風格，不再是像網紅般誇張的五官。

允兒是韓國公認的天然「母胎美女」，她的仙氣美貌連女生都拜服。(yoona__lim@IG)

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第一名 Irene

第一名就是人氣女團Red Velvet的顏值擔當Irene了。(NAVER TV@비디오스타)

奪得冠軍寶座的就是人氣女團Red Velvet的顏值擔當Irene了，Irene經常都會出現在各種不同的美貌排行榜上，今年的「百大美女」她也排名第十，可見她的外貌認可力極高。金鐘明更給予Irene的樣貌很高評價，表示她是很多韓妹整容的終極目標。金鐘明指出Irene有著清晰又突出的五官，組合在一起就非常精緻又出眾，特別是那雙漂亮的杏眼和完美的雙眼皮，是不少韓國女生指定的整形模板。

Irene經常出現在美貌排行榜上，今年的「百大美女」她也排名第十。(irene.redvelvet@IG)

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以上3位是較受新一代女性歡迎的女星，但是金鐘明表示不少韓國女生的審美標準也是典型的巴掌臉、大眼睛、高挺的鼻子，過往不少指定的女星範本都是偏向有古典氣息，包括有金泰希、申敏兒、韓藝瑟、金喜善等等，不過還有一位女星的美貌一直都是整容界的不敗神話，不管多少年依然是很多韓妹夢寐以求的臉孔，這位就是穩坐女神寶座的宋慧喬了，相信女生聽到這個名字都會心服口服。

金鐘明表示不管多少年依然最多人整的就是宋慧喬了。(NAVER TV@비디오스타)

雖說為了變漂亮去整容是人之常情的事情，但當每個女生都照板煮碗跟著明星樣貌而整容的話，也難怪走在韓國街頭，你會發現大部份韓妹的樣子都是大同小異，像是複製品一樣詭異。所以筆者認為擁有自己的特色還是很重要的，不要過份跟隨外界的審美標準和太在意別人的看法，自己喜歡就足夠了。