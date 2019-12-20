凱特威廉王子自爆戀愛史　大學時王子為追凱特　竟展出這花招？

身為公眾人物一向都要注重自己的言行舉止，而身為皇室成員身分就更要循規蹈矩。相比起哈利王子和梅根的高調曬恩愛行為，凱特和威廉王子的放閃屬於低調而隱藏，雖然兩人在外都表現得相敬如賓，但其實有些不經意間的行為都透露出他們之間深厚又甜蜜的感情。

威廉王子與公爵夫人凱特是英國皇室的模範夫妻。(VCG)

最近BBC就播出了威廉王子和凱特一起參與拍攝的美食節目特輯《 A Berry Royal Christmas》。節目中威廉王子、凱特和英國傳奇烘焙廚師瑪莉貝莉(Marry Berry)一起製作聖誕大餐，用來答謝曾經出過力的慈善人士和機構。

威廉王子、凱特和傳奇烘焙廚師瑪莉貝莉一起拍攝BBC美食節目特輯《 A Berry Royal Christmas》。(kensingtonroyal@IG)

在製作甜品的過程中大家也有說有笑，氣氛十分融洽。當Marry Berry問凱特，威廉王子有沒有曾為她下廚時，凱特笑說他其實偶爾都會下廚，而且特別擅長煮早餐。更令人意想不到的是，凱特還大爆威廉王子在大學時期為了追求她，還特意去學煮不同的料理。面對突如其來的自爆放閃，也殺了大家一個措手不及，隔著屏幕都能感受到二人的幸福感。身為尊貴的王子原來也會為了心儀的女生去學習烹飪下廚，看來威廉王子為追到凱特也花盡心力，是個會肯另一半製造驚喜和心思的浪漫男人。

凱特和威廉王子在節目中自爆戀愛史：

凱特和威廉王子的日常甜蜜小互動：

凱特誕下第三胎從醫院出來會見傳媒時，威廉王子會輕撫她的後背，潛意識就自動保護妻子。(Getty Image)

回顧過去，凱特和威廉王子的放閃總是低調而隱蔽，在凱特誕下第三胎從醫院出來時，威廉王子和凱特一起會見傳媒，威廉王子見到凱特第一個動作是輕撫她的後背，有肢體語言專家Judi James就表示當時威廉王子是想保護凱特及表達對她的關心和愛意。

威廉王子的肢體語言總是在表達對凱特的關愛：

而當兩人一起走向私家車時，威廉王子特意一隻手提著嬰兒籃，騰出一隻手來牽著凱特的手，而且是十指緊扣。James表示這個動作透露出威廉王子對凱特深厚的愛意，而且很多情侶熱戀時期才會十指緊扣，而威廉王子和凱特已經結婚多年卻依然甜蜜恩愛。

威廉王子特意一隻手提著嬰兒籃，另一隻手「十指緊扣」地牽著凱特，時刻都可看得出王子對凱特的愛護。(Getty Image)

威廉王子曾經在公開活動調侃凱特的藝術天分，逗得凱特開懷大笑，兩人打情罵俏就是放閃的最好證據。(kensingtonroyal@IG)

在一次公眾活動中，凱特和威廉王子跟一位畫家有互動的環節，畫家邀請凱特在畫作上加入自己的創意，當凱特在畫作上畫完後，威廉王子就調侃凱特說：「這就是你如何破壞掉一副畫作」，逗得凱特開懷大笑。

威廉王子也曾經在訪問中表示凱特有一種「幽默感」，每次他說的笑話凱特都可以瞬間理解並捧場大笑，這樣暖心又有愛的行為讓人感受到兩人之間的默契和感情，可以相知相惜，說說笑笑地共渡每個日常確是很難得的事。

威廉王子和凱特結婚多年依然甜蜜恩愛：

對比上面的甜蜜小互動，凱特和威廉王子也曾經在公眾前有過親密的舉動，要知道皇室成員受著皇室的規條限制，因此很多行為都要端莊而正規。在2012年的英國倫敦奧運會上，當英國運動員嬴得比賽獎項時，在這個激動人心的時刻凱特和威廉王子也情不自禁地擁抱在一起，像是普通情侶一樣發自內心的行為，更被大眾稱為是「世紀擁抱」。

2012年英國倫敦奧運會上當英國運動員嬴得獎項時，凱特和威廉王子也情不自禁地擁抱在一起，被稱為是「世紀擁抱」。(Getty Image)

資料來源：BBC、ibtimes