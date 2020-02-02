女模受衛生棉條感染致截肢　換「金腿」踏舞台：改變無法接受的事

數年前，因過長時間使用衛生棉條，導致感染急性病毒的模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）雖保住性命，卻留不住雙腿。她失去的雙腿喚醒全球女性對使用衛生棉條的意識，更為她往後的人生帶來不一樣的定義。

24歲的時候，模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）因感染中毒性休克綜合症（Toxic Shock Syndrome）而需要截肢 (ig@theimpossiblemuse)

2016年，模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）頂著一條「金屬色」的義肢，再次踏上時尚的舞台，自信魅力的樣貌引得全場為她站立拍掌，場面為之動容，但原來其自信的樣貌，背後是由一埸驚心動魄的經歷所築成。

模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）讓眾多的女性明白正確使用女性衛生用品的重要性 (ig@theimpossiblemuse)

意外總是意料之外，想不到厄運會臨到自己的身上。七年多前，Lauren Wasser是一位亮眼高挑的模特兒，更同時兼任籃球運動員的雙重身份。可是在2012年10月，派對結束回到家後，她感到身體異常不適，隨後高燒不退且陷入昏迷狀況，更伴隨著器官衰竭的問題，性命堪虞。

Lauren Wasser是一位亮眼高挑的模特兒，更同時是一名籃球運動員。(ig@theimpossiblemuse) 不知道是幸福之神的眷顧，還是她堅毅不屈的心志助她度過性命攸關的關頭。性命保住，卻需要截除右小腿和部分左腳趾，而那年她只是24歲。危害她性命的，正正是因女生常用的衛生棉條導致金黃色葡萄球菌感染，引發中毒性休克綜合症（Toxic Shock Syndrome），毒素透過進入血液，進而影響身體上其他的器官。她的經歷在當時期喚起眾多女性對使用衛生棉條的意識，可是截肢的後果卻把她推進萬丈深淵。

【按圖看】 Lauren Wasser截肢後裝了一雙金屬色義肢，仍然積極生活：

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生死之間數次徘徊 讓她更領略該有的人生

模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）其堅毅不屈的心志助她度過性命攸關的關頭(ig@theimpossiblemuse)

Lauren Wasser截肢後，健康雖慢慢恢復過來，重新獲得心臟跳動的機會。可是雙腿卻漸漸出現壞死的情況，當時作為模特兒和籃球運動員的關係，失去雙腿就如失去生命一樣。

我的人生被毀了，或許自殺對我來說是一種解脫。 Lauren Wasser

模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）與超模Bella Hadid一同走台 (ig@theimpossiblemuse) 身體除飽受截肢後傷口癒合的痛楚，她更需要承受失去腿部的心理壓力。作為模特兒需要穿上不同品牌的衣服，以最自信的一面在時尚舞台展示個人與服裝結合的魅力，可是失去了右小腿的Lauren Wasser面對著不可以再打籃球的生活，甚至能否再次走上時尚舞台也成為一大疑問。漫無目的的生活就像出海航行而沒有指南針般，慶幸她受到家人的鼓勵，慢慢走出陰霾，穿上「金屬色」的義肢再次踏上屬於自己的人生。

Lauren Wasser以個人經驗配合行動，呼籲社會的人更加關注因中毒性休克綜合症（Toxic Shock Syndrome）所引發的嚴重後果，倡議衛生棉條的製造商不應使用有毒化學物質如漂白劑和人造絲等來製造衛生棉條，更促使他們應增加生產過程時的透明度。她為了防止或減少更多的受害者，成立了一個名為「羅賓丹尼爾森法案（Robin Danielson Act）」的公益組織，名字更以因中毒性休克綜合症死亡的女性命名，致力推動美國當地可以為女性衛生用品的安全性定期測試。

女性需要衛生用品製造公司製造出更安全的產品，人們不應該如我般經歷瀕死且還失去雙腿的過程，才可了解其中的重要性。 Lauren Wasser

雖法案受到當地政府多次拒絕，但她認為其所做的事十分具義意，能為更多女性在選購衛生用品時得到更安心的保障，挽救更多生命。

筆者認為模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）是一位具有理想、勇氣和抱負的女性 (ig@theimpossiblemuse) Lauren Wasser一直斷斷續續地面對於患病時所產生的後遺症，更一直對抗著截肢處鈣質異常增生所帶來的痛楚，初時苦苦懇求醫生才不致於連同左小腿也需要截肢，可是多年來痛苦伴隨著她，終於在2018年，她選擇截去左小腿，不再希望自己的人生再次圍繞著這個問題行走，人生活得是否精彩，是否有價值全是在於自己如何看待自己的生活，有否活出屬於自己獨立的樣式。

我們不再接受無法改變的事物，而是正在改變我們無法接受的事。 Lauren Wasser

模特兒瓦塞爾（Lauren Wasser）的穿起整套西套，看不到曾經經驗重大的人生轉變 (ig@theimpossiblemuse) 現時雙腿均裝上「金色」義肢的Lauren Wasser時常行走於國際時裝間的舞台上，為不同的國際品牌擔當代言人、拍攝，如H&M、Adidas、Dior和Chanel等等；更積極趕上過去因患病時所失去的夢想，為可參加馬拉松的活動接受運動訓練；並努力出席不同的演講去推動法案，喚起大眾對女性健康的關注，讓自己的人生活得更有義意，活得更像一個有靈魂的人。

【按圖看】金義肢恍如成了 Lauren Wasser身體的一部分，無礙日常生活：

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資料來源：TED、TIME、Washingtonpost