德國瘋搶棉條書　衛生棉是奢侈品貴過松露？澳洲「月經抗爭」18年

作為女生，每月總有幾天令人痛不欲生，就連心情也因此而變得心煩氣燥。但無奈看著快用完的衛生棉條，也只好不情願地去超市購買。當你看見自己慣用的衛生棉條剛巧正在特價，立即二話不說地去囤貨數包。你為每月都痛一次而感到無奈，但仍舊從銀包拿出金錢來付款，心中默默地想︰「如果可以，實在不想因為衛生棉條價錢，而增添額外的開支。」

德國的 The Female Company 創辦人 Ann-Sophie Claus 和 Sinja Stadelmaie 出版了一本《棉條書》（The Tampon Book），希望以輕鬆的方式，用不同角度重新看待女性衛生棉議題 (ig@thefemalecompany)

或許你會覺得衛生棉條在香港的價格已經很高，但原來衛生棉條在德國是被視為奢侈品，衛生棉被課取的稅金為19%，比起一般商品整整多12%。反而是「真正的奢侈品」，如松露、魚子醬所被課取的稅金只是7%，當中的稅金差距引起當地婦女和人權團體抗爭，而德國的The Female Company 創辦人就因此發行一本《棉條書》，提倡德國降低女性衛生用品的稅金，甚至希望將衛生用品在德國列為免稅商品。

德國的另類月經革命

女性每月必用的衛生棉，應當被視為生活的必需品，而不是奢侈品。為了令到德國社會更加關注這個女性的議題，今年四月初，德國女性衛生用品 The Female Company推出了一本《棉條書》(The Tampon Book)。

當讀者一打開《棉條書》就可以看到15 條有機衛生棉條置入書本當中 (The Female Company)

當讀者打開封面後，就可以看見 15條的衛生棉條整齊地收納在書中，而《棉條書》餘下的頁數則是以輕鬆詼諧的方式訴說有關月經的小知識和女生故事。雖然書本在德國被課徵7%的必需品稅，但實質賣出不是書，而是藏在書中「奢侈品」衛生棉條，因為以這樣形式出售，變相可以降低棉條的售價。而《棉條書》剛出版一天就銷售完畢，直至今年六月底已售出一萬本，大家都知道「醉翁之意不在酒」。

月經是不乾淨的象徵

女性每個月來經都是一個自然生理現象，更不要說要承受來經之苦，更要額外付出金錢去購買衛生棉。除了德國視衛生棉為奢侈品外，其實澳洲也經歷18年的「月經平等」抗爭，女性希望當局可以免除棉條和其他生理用品的稅金，但一直仍在努力當中。而月經其實更被一些落後的第三世界視為不乾淨的象徵，大部分身處於第三世界的女性對於月經的知識也缺乏。

月經更被一些落後的第三世界視為不乾淨的象徵 (ig@thefemalecompany)

究竟月事是甚麼，女性的身體又會有甚麼的變化呢？(Ana Curbelo) 為了讓女性大眾放開傳統的觀念，所以《棉條書》更與英國插畫家 Ana Curbelo 聯名合作，創作了有關女性月經的日常生活風趣插畫，用簡單的線條畫出女性來經的日常生活，希望讓公眾認識更多有關月經的小話題和衛生知識。 按下圖看更多有關《棉條書》的內容

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插圖已獲得英國插畫家 Ana Curbelo的授權