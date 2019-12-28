日本4大貼地IG教增高、減齡穿搭　Uniqlo、GU大地色系出現率奇高

日本女生的身形與我們相近，故她們的穿搭技巧絕對值得參考。不過，每個女生都總有自己的穿衣格調以及想要修飾的地方，例如嬌小女生總希望能透過衣着帶來增高效果、輕熟女又會希望能夠打造減齡造型，各有各的期望不同。 未知以下日本女生又能否幫到你解決疑難？

嬌小女生必學：視覺增高技巧

嬌小女生可參考一下日本女生Mana的穿搭。(ma_anmi@Instagram)

日本女生的身高亦較為嬌小，故比起韓國女生，並不會時時以鬆身，甚至Oversized的服裝示人，抱着剪裁合身的要求去購買衣服以及打扮自己。如果你也身為嬌小一族的一份子，不妨向身高151cm的Mana偷偷師。

往往想要營造增高效果，女生都會穿上短裙務求拉長比例，但Mana卻傾好選擇過膝裙，甚至長度到小腰位置的款式，選擇具腰線設計又或是高腰的A-Line半身裙，配襯針織上衣並將其攝於下身服裝內，就能帶來顯高效果，同時又能呈現一份知性美。再者，較特別的是，Mana喜歡把頭髮束成丸子頭、高馬尾，透過髮型打造增高效果，同時令整體造型帶來更大變化。

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輕熟女生必學：減齡技巧

日本女生Aco的穿搭，帶有減齡作用，看不出她已育有兩個孩子。(happy_acoaco@Instagram)

提到減齡，或許會想到色彩繽紛的造型，可不是每個女生都能掌握到這樣的搭配技巧，這時候，或能參考一下日本女生Aco的穿搭。Aco已擁有兩個孩子，不過平日愛透過長身傘裙去製造年輕活力感，故不說的話，也不會知道她是兩子之母呢。

Aco於夏季時都會選擇色彩鮮豔、帶有碎花元素的輕盈布料材質傘裙，走起路來裙擺隨風飄逸；至於秋冬季，她亦不會放棄傘裙，而是從材質入手，選擇較為保暖的牛仔布料或毛冷材質，配上大衣增加層次感亦同樣獲得減齡之效。

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慳家女生必學：重覆穿着技巧

日本女生Miho擅長重覆穿着技巧。(miho.a.nico@Instagram)

日本女生Miho平日打扮以簡約為主，亦擅長以不同的單品搭配同一件衣服，不仔細看的話，還會以為是每天都換上不同的服裝呢。就以上衣為例，雖然Miho身穿的是同一件服裝，但她有時會配襯一件帶有喱士等細節位的內搭服裝，帶來層次感與不同的搭配組合；同時，亦會以不同剪裁的半身裙或褲裝搭配，配襯布鞋、高跟鞋和Ankle Boots，又是三個截然不同的造型，不會過份沉悶，讓人發現她是在「舊衣重穿」。

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小資女生必學：Uniqlo大地色打扮

大地色打扮又可如何配襯？(maiko_wear@Instagram)

如果你是鍾情於Uniqlo、GU等大眾品牌，而且又喜歡大地色造型的小資女，或能參考日本女生Maiko的打扮，她的穿搭照更曾經吸引過Uniqlo留言詢問能否借分享，證明有一定的吸引力與搭配得宜。Maiko的造型主要以大地色系為主，以針織上衣或T-Shirt搭配闊褲，外加一件大衣作保暖，例如淺色內搭服裝配上深色大衣，更能營造更和諧的造型；另外，亦可額外帶來提亮效果，更為顯皮膚白。