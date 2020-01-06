【金球獎】Awkwafina成首位亞裔影后　曾遭惡評被嘲醜終活出自我

現年31歲的中韓裔女星Awkwafina（本名：林家珍），憑催淚電影片《別告訴她》首度入圍第77屆金球獎女主角提名的她便一擊即中，成功打敗一眾好戲之人，奪得喜劇／歌舞片組最佳女主角，成為首位亞裔的影后，演技實力實在有目共睹。

31歲的中韓裔女星Awkwafina憑電影憑催淚片《別告訴她》，封首位亞洲金球影后(goldenglobes.com)

成為首位亞裔影后的Awkwafina，是一位美籍中韓混血兒，也曾多次演出多部火紅的電影，如《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）、《瞞天過海：八面玲瓏》（Ocean's 8）和近期與荷里活巨星巨石強森合演的動作冒險電影《逃出魔幻紀：霸氣升呢》，電影中自然流放的演技深得外國網民讚賞，更因而在國際的電影業中打開知名度，獲得更多演出機會。

Awkwafina早前在電影《瘋狂亞洲富豪》的演出也是十分的亮眼 (《瘋狂亞洲富豪》劇照) 是次Awkwafina更憑著王子逸執導的中國家庭題材電影《別告訴她》（Farewell）獲得金球獎影后，相信也讓她成為電影圈中一位炙手可熱的一顆亞裔新星，不過在荷里活表現亮眼的她，卻因為長相樣貌在中國被網民冠以「醜女」和「亞裔女生」等等的標籤，可是Awkwafina卻用演技努力活出自我，突破別人予她的框架。

早期以饒舌說唱歌手出道而獲得人氣

2012年，Awkwafina在網絡上發佈一首單曲《My Vag》獲得大眾矚目(《My Vag》)

最早期亮相在電視螢幕的Awkwafina並不是以演員身份，而是以饒舌說唱歌手出道，音樂才是她最原本的夢想，高中時期的她就發現自己很熱愛音樂劇，音樂節奏的律動讓她對未來充滿種種幻想，可是她明白發展音樂的道路艱鉅難走，此時她的奶奶便鼓勵她要對自己所鍾愛的東西有所堅持、不放棄和相信自己的可能性，才可以獲得成功，所以她就把目標放在音樂的發展上，鑽研音樂。

上年上映的電影《逃出魔幻紀：霸氣升呢》，更打開Awkwafina在荷里活的知名度 (ig@awkwafina) 在2012年時，Awkwafina在網絡上發佈一首單曲《My Vag》獲得大眾的矚目，期後更發行了《Yellow Ranger》的饒舌專輯。在2016年時，Awkwafina參加了一套的音樂紀錄片《Bad Rap》，亞裔面孔的饒舌歌手在外國鮮少出現，當時期讓美國人開始慢慢留意亞裔的饒舌說唱歌手。後期，Awkwafina更因而獲得不少電影的邀請，從此她就開創了她的電影之路。

【按圖看】Awkwafina曾出演不同角色，令人印象難忘：

+ 4 + 3 + 2

拒絕定型和標籤

Awkwafina的長相受到不少內地網民的批評 (ig@awkwafina)

要數算初嘗人氣瘋狂滋味的她，卻在荷里活和網路間惹來不少的定型和標籤，雖然她是一位美籍中韓混血兒，擁有美國的國籍，也是一位土生土長的美國人。但原來她的黃皮膚、東方人的長相、矮小的個子都成為她在演藝事業發展中的絆腳石。

I've spent a lot of my life absolutely shattering them,not actively, but literally just by existing Awkwafina

中韓裔女星Awkwafina讓女性明白到「美」也可以讓另一種的樣式呈現 (ig@awkwafina) Awkwafina在一次訪問中提到：「我曾在一次的電影試鏡中，被要求以帶有亞洲口音的英文來詮繹角色。」於是，她二話不說便選擇離開是次的電影試鏡。加上她指出，很多的亞裔女演員也多數被導演要求出演一些被醜化，不討好、只有財富卻沒有智慧的和刻板定型的角色，這些事情一直發生在不同的亞裔演員身上。 可是在她眼中，亞裔女性並不是沒有自己獨特的色彩，也不應該成為被人定型的一眾，理應有表現自己獨特色彩的一面，所以Awkwafina決定本著以上的理念來選擇電影角色，決不受限於別人所定的框架之內，活出自我。

除了面對以上的種族或文化定型外，Awkwafina更因為長相受到不少內地網民攻擊。或許當你看到她的長相，你也會第一時間發現她就是典型東方女人的樣貌，一雙細長的的鳳眼、單眼皮和不高挺的鼻子，其長相可是說是與外國電影圈的主流審美相差甚遠，加上網民的心中常常以五官標緻、細巧的臉型、大眼和高挺的鼻子才是美。

一條Awkwafina的受訪片段引起網民大量的攻擊性負評，說她醜、嘔心、丟臉等 (WEIBO截圖)

Awkwafina相信要令外界改變對她的感覺，唯有做好自己，或透過努力讓他們了解到「美」還有很多種，才能改變大眾一直對亞裔女生或演員所築成的框架。