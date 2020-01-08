【雪莉Sulli離世】f(x)成員Amber含淚首談　韓娛圈不被接納的辛酸

不知不覺，25歲韓國女星Sulli雪莉從10月離世，自今已經將近3個月，一般人可以已經忘記了此事，但對於朋友來說，思念是一輩子的事。

Amber 與 Sulli雪莉在團中認識，私下以「兄弟」相稱。（ajol_llama@Instagram）

前團員Amber首提雪莉：你不能期望一個人一直做一樣的事

前韓國女團f(x)成員Sulli雪莉（原名崔真理）於 2019年10月14日抵受不了抑鬱症，上吊自殺身亡，終年25歲，令人感覺婉惜，生前要好的朋友IU、f(x)成員Victoria（宋茜）、Amber、Krystal及Luna都停下手上的工作，見雪莉最後一程，事隔三個月，轉到美國發展的Amber早前接受CBS節目《This Morning》訪問時首次在媒體面前談及雪莉。

在訪談中，Amber帶着淚光說想念她，又提到她與雪莉「兄弟」相稱，覺得雪莉是一個開心的來源，可愛又有點叛逆，雪莉以往面對負評都一笑置之，相反Amber是比較不會處理負評。

這就是藝術，這就是一種表達，不能期望一個人一直展示不變的面貌。 Amber

Sulli雪莉在團中形象是清純可愛；Amber則是帥氣破格。（《Pinocchio》專輯）

形象破格 下場卻不一

出道以來，Amber一直以中性的打扮示人，她可算是在韓國演藝圈中第一位這樣做的人，喜歡她的人，便會覺得她帥氣破格，不喜歡的，便不斷攻擊她，說她「不男不女」，飽受網民的言語霸凌，她也曾在媒體前透露：「我以前都被欺負，大家覺得我醜」，她又曾因為網民攻擊她的身材而感到羞愧，可見她也是沒有自信的藝人，不過在她的堅持下逐漸找回自我，接受自己的不完美，去年與韓國公司約滿後便到美國闖闖，又開設YouTube頻道，與大家互動，她現在開始發光發熱，有次更特意穿上名模好友Irene Kim的裙子，告訴大家她亦剛亦柔。

Amber的形象始終如一，雖曾面對負評，但仍能走到今天，相反，形象大變的雪莉卻不是這樣，提到雪莉的改變Amber也非常痛心指「我成日都覺得大家放生她吧，讓她活出自己，做一個演員、一個藝人。」

要在娛樂圈中生存並非易事，何況是注重外表、言行、輩份的韓國？雪莉、具荷拉先後都因為形象插水，抵受不了惡評，患上抑鬱症相繼離開，別人的娛樂圈制度一般人是改變不了，但我們可以管好自己的嘴巴，換來的可以是一條年輕的生命。

最配合的「人設」：延伸雪莉愛心

雪莉雖然離開了人世，但她仍然愛遺愛人間，先讓韓國政府有意推出「雪莉法」，打擊網絡惡評文化，包括引入「網絡留言實名制」；雪莉生前在真人騷《真理商店》中的第一集曾提到「如果能有有機衛生棉推出就好了。」可惜雪莉未能親眼見證，由她參與設計、打算在第二季節目pop-up store出售的「有機衛生棉」誕生。

據韓媒《Korea Daily》報道，節目製作組為了可以延續雪莉的愛心，以其名義向社會捐贈近10萬份，價值約5億韓圓（約港幣333萬）衛生巾給予三間婦女機構，希望幫助貧困的女性，讓雪莉的愛心繼續流傳人間。