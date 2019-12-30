胡說八道羡煞旁人閨密照　盤點娛樂圈真閨密黨　她們由中學已認識

姚子羚、胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚、黃智雯以及李施嬅組成的「胡說八道會」剛去完馬爾代夫旅行，更在社交媒體上分享她們美爆的閨密照，羡煞旁人。 在五光十色、爾虞我詐的娛樂圈中能成為交心的閨密確實難得，除了胡說八道會，圈中還有哪些閨密團呢？

「胡說八道會」曾在胡定欣的生日會以復古打扮示人，成為經典的「閨密照」。（myoliemyolie@Instagram）

胡說八道會

6人組合的「胡說八道會」由胡定欣、胡杏兒、胡蓓蔚（豹嫂）、姚子羚、黃智雯以及李施嬅組成，組合的促成有指是胡杏兒跟胡定欣因多次合作而結緣，加上同姓三分親的胡蓓蔚，便組成「胡說八道會」的雛型，2017年的旅遊節目《胡說八道真情假期》令大眾更深入認識這閨密團。

「胡說八道會」雖然最大的胡蓓蔚和最小的黃智雯有11年的差距，但並無阻她們的友誼，黃智雯更曾接受訪問指豹嫂思想成熟，而且「轉數」又快，她不時向豹嫂分享事情，而且在她身上能學習不少；作為閨密，除了互相傾訴、學習，開心事定要互相慶祝，雖然娛樂圈工作繁忙，每逢姐妹有喜事，如生日、子女出生，她們都會伴在左近，共渡每個人生重要時刻。

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王敏奕、陳嘉寶、陳瀅、糖妹、賴慰玲與吳嘉熙因為拍攝《女人俱樂部》而成為閨密。（missjni@Instagram）

M Club

2014年播出的《女人俱樂部》除了因李若彤、李麗珍等人復出引起熱話，劇集也讓飾演她們年輕版的王敏奕、陳嘉寶、陳瀅、糖妹、賴慰玲與吳嘉熙成為姊妹，她們更沿用劇中閨密名「M Club」。

劇集播畢多年，常見她們時不時也會聚在一起，不論是對方的婚禮、生日，都不會缺席，甚至接納對方的朋友出現在她們的聚會上，友情版的「愛屋及烏」；陳嘉寶、陳瀅、賴慰玲與吳嘉熙曾在媒體訪問表示拍攝劇集時讓她們再一次感受讀書的樂趣；雖然她們因為工作，不能經常見面，但每一次的對話都非常真實，不會虛假一面或做表面功夫，相處舒適。

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大S徐熙媛、小S徐熙娣及范曉萱與阿雅柳翰雅相識已廿多年，早前一同拍攝真人節目《我們是真正的朋友》。（《我們是真正的朋友》照片）

四姊妹

提到閨密團，一定不能少說台灣的「四姊妹」，這組合便是由大S徐熙媛、小S徐熙娣及范曉萱與阿雅（柳翰雅）組成，她們早在高中時期便已成雛型，大小S與阿雅是學校的好姊妹，而范曉萱就在加入娛樂圈時認識，一拍即合，維持20多年純真的友誼，大S也忍不住說一句：「我們永遠都是死小孩。」

四姊妹並不是那些一同「扮靚作狀」的閨密，她們在彼此面前醜事盡現、互相挖苦，小S會取笑阿雅是最醜的，阿雅又會取笑小S的眉毛，但當她們感到自卑、面對親人離世時，都是一同扶着彼此走過，小S曾說過：「能開得起玩笑，也是好朋友的一件很重要的事情。」

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