$108抵食韓式炸雞　輕酒精水果米酒沙冰　Oppa服務裝修如置身韓國

炸雞雖然「邪惡」，卻是不少人心目中的Comfort Food，經過一天勞累的工作，或是心情鬱悶的時候，大口吃炸雞的快感，絕對可以療癒不少人的心靈。除了傳統的美式炸雞，炸雞在其他地方也發展出不同特色的「變奏曲」，韓式炸雞、台式鹹酥雞、港式生炸雞脾，讓人難以對這種酥脆多汁的食物生厭。

如果你早已吃膩了某些知名的連鎖炸雞店，不妨一試以下的炸雞小店，不再公式化的味道，重新治癒你疲憊的心靈。

炸雞店名物米酒沙冰

曾經受韓劇《來自星星的你》影響，韓式炸雞配啤酒成為不少香港女生最愛的宵夜，而不少韓國炸雞連鎖店也紛紛在香港插旗。在濟州島起家的Outdark雖然不及其他名人代言的炸雞店名氣大，但食物質素高，更是友人聚會的好地點。店內環境偏向昏暗，裝修擺設都有酒吧的感覺，店員大多是韓國Oppa，宛如置身韓國。

韓式炸雞口味「大路」，都是甜辣、醬油等常見口味，但勝在份量夠大，每份炸雞都會附上薯條和薯圈等配菜，而且炸雞無骨，適合一大班女生分享。比起炸雞，店內的米酒更讓人驚喜，以大湯碗奉上，碗內有新鮮水果、沙冰和米酒，上桌後店員會幫忙把沙冰戳碎。水果米酒沙冰酒精濃度不高，很容易入口，即使酒量不太好的朋友也可以接受，口味也很適合不愛烈酒的女生

Outdark 地址： 旺角彌敦道613號飛達商業中心2樓 尖沙咀厚福街8號H8 17樓 營業時間：1700-0200

$108超抵食韓式炸雞

說起韓式炸雞，身邊的男性朋友十居其九都表現抗拒，因為他們總覺得香港的韓國炸雞只是「吃噱頭」，冠上「韓國」二字，就比快餐店的炸雞貴幾倍。這間位於荃灣的小店或許會改變他們的韓式炸雞的負面印象，小店由韓國人經營，足夠兩人分享的半隻炸雞只需$108，最抵食還是下午茶時段的炸雞特餐，半隻炸雞的價錢已經包括沙律、薯條、半隻炸雞和兩杯飲品。炸雞口味最推介蜂蜜牛油味，蜜糖的甜味可以中和炸雞的肥膩。但唯一缺點是空間較小，晚餐時間可能要等位，座位狹窄，坐得不太舒服。

韓閣 地址：荃灣路德圍運通街地下10M號舖 營業時間：1130-2300

「本土」口味鹹蛋黃雞鎚

如果不太喜歡韓式口味，不妨一試炸雞與本土口味的配搭。這間位於上環的隱世西餐廳，主打慢煮菜式，仿佛與炸雞扯不上關係。然而，店內的一道黃金咸蛋炸雞槌也是每次必點菜式，炸雞槌皮脆肉嫩，與鹹蛋黃的味道和口感意外地相襯。小店價錢走親民路線，3支炸雞鎚大隻厚肉不過$48，慢煮安格斯西冷也只要$138，性價比極高。但餐廳位置較為「隔涉」，距離地鐵站有一段距離，不過價錢和食物質素絕對可以彌補。

鹹蛋黃與炸雞意外相襯。（我愛慢煮Facebook）

我愛慢煮 地址： 上環普慶坊18號地下G2號舖 上環孖沙街15-17號孖寶樓地舖 營業時間：1200-2200

四款炸雞脆皮夠豐富

台灣大雞排幾乎是每次到台灣旅遊的必吃清單，但其實這間位於紅磡的台灣過江龍雞排店也可以一嚐正宗的台式雞排。有別於其他雞排店，它設有4款炸雞脆皮選擇，除了有傳統的台灣超級大雞排、還有獨創的拍手雞排、多力滋雞排和日式口味的胖果雞排。而且調味粉選擇也多，甘梅口味在香港較為少見，配上炸雞排也可以減少油膩感