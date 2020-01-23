【新年煲劇】吉卜力21部動畫Netflix上架 《延禧》續集劇情超展開

吉卜力工作室21部動畫將會在2月1日起陸續在Netflix上架，包括《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急便》與《哈爾的移動城堡》 等，大家可藉此好好重溫吉卜力工作室的經典作品。

筆者十分喜歡的《輝耀姬物語》亦會上架。（《輝耀姬物語》劇照）

吉卜力工作室21部動畫於Netflix陸續上架

21部日本吉卜力工作室的經典動畫作品將會由2月1日開始陸續於Netflix上架，提供28種字幕及 20 種配音，影迷們都可以自己熟悉的語言回味經典作品，當中包括曾獲奧斯卡金像獎最佳動畫的《千與千尋》，還有《幽靈公主》、《借東西的小矮人亞莉亞蒂》、《魔女宅急便》、《龍貓》和《輝耀姬物語》等等。

吉卜力工作室動畫製作人鈴木敏夫表示：「現今，電影能透過不同渠道予廣大觀眾收看。在了解更多影迷的想法及心聲後，我們決定將工作室的電影作品帶到串流平台，希望全球各地觀眾能藉此發掘吉卜力的動畫世界。」

＝＝》下圖看21部經典動畫上架時間：

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新年煲劇清單 《獵魔士》媲美《權利遊戲》 無厘頭《荒唐分局》是輕鬆首選

新年伊始，乘着假期，有人開展新年大計，好好努力，可也有人如筆者一般，新年用盡了「社交限額」，假期只想窩在家中，盡情地板起一副撲克臉，盡情地窩在家中消磨蹉跎，而煲劇大概是最好的選擇了。

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