壞姿勢容易造成假肥胖　睡眠、坐立姿勢改善精神　枕頭原有這用途

平日為求一時舒服，坐得似沒有腰骨，站立又總是倚着。然而，舒適總要些代價。壞姿勢除了造成「假肥胖」外，原來還會影響心情。

教授Richard Petty就指出：「我們時時被教導，坐立端正便能給人好印象，卻從沒有想過原來這也會影響自己的心情。要是你坐得端正，你也是以姿勢來說服自己－『你很投入！』」（Zohre Nemati/unsplash）

壞姿勢除了損害身體 還會造成壞心情？

壞姿勢會影響身體，如脊骨治療師Karen Erickson就指出，壞姿勢會影響身體，如擠壓呼吸系統，限制了肋骨與橫膈膜的空間。而且，久而久之養成的壞習慣也影響外觀，從而造成「假肥胖」如「寒背」令人看來更臃腫、盤骨前傾會造成「假肚腩」等等。

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美國俄亥俄州立大學就指出，壞姿勢還會影響心情。在研究中，坐得端正的學生對正在做的事較為正面，「寒背」得則較負面。負責的人理學教授Richard Petty就指出：「我們時時被教導，坐立端正便能給人好印象，卻從沒有想過原來這也會影響自己的心情。要是你坐得端正，你也是以姿勢來說服自己－『你很投入！』」

睡覺絕不能趴着睡。（Vladislav Muslakov/unsplash）

原來這種睡覺姿勢最差？

睡覺時候，也是最放鬆的時候，但原來姿勢也絕不能馬虎。

Erickson在《Refinery 29》的訪問中指出，睡覺絕不能趴着睡，因為這影響脊柱，加重在下背的壓力，早上起來便容易背痛，令人更難維持端正的站立姿勢，從而造成惡性循環。

她指出，則卧與仰卧都是較合適的姿勢，她也建議把枕頭放在不舒適的地方，如則睡時放在兩腿之間，仰卧時可放在膝蓋下支撐。

「Coffee Break」不一定是偷懶，而是為了身體着想。（《The Intern》劇照）

辦公室一族 一定要有「Coffee Break」！

筆者雖然曾只在數間公司工作，但也有感不同辦公室文化的大不同。有些小型公司，職員不多，卻是規矩嚴厲，上班與午膳時間必須十分準確，辦公室幾乎沒人說話；也有些公司，鼓勵員工多走動，辦公大樓有空中花園，也有一排排沙發供人「補眠」。不過，不論文化差異，嚴謹與否，辦公還辦公，脊醫Scott Bautcha卻提醒，一定要多走動！

他指出：「我們的身體是需要多走動的。維持同一姿勢太久便會添加不必要的壓力。」他建議我們可以設定鬧鐘，定時提醒自己要走動。因此，「Coffee Break」不一定是偷懶，而是為了身體着想。

*避免更多壞姿勢：

參考資料：Refinery29, Healthline