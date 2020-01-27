明明25歲背影似足40？日本超模校長解構　改習慣成回頭率第一美女

少女十八無醜婦，那廿八、三十八呢？ 日本超模豐川月乃著書教人美麗秘訣，筆者喜歡她那麼努力地「逆齡」。因為，變老是無常事，但自身外表，自己負責。

百多頁一本簡單的「工具書」，短短一躺車程也感完成。（tukinotoyokaw@instagram）

明明是個「中女」，卻追求少女心境與外表，是笨。但《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣》一書由日本超模名校校長所著，本來看她標榜「教妳瞬間年輕10歲」，還有些反感，好端端一個人，為何要在一𣊬年輕十歲？十年光陰若過了也是白過，才是最恐怖的事吧。不過，閱讀作者自身經歷，36歲登上「東京時裝秀」，打破日本模特兒界「25歲退休」的不明文規定，以身作則，自身外表，自己負責。你歲數增加，是無常；但你青春不再，是你自身懶惰，不要怨天怨地。筆者覺得那一點倔強，十分可愛。

改掉日常生活一些「變老習慣」，不論是在別人面前，或是一個人。（《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣》節錄）

不知不覺養成「大媽」習慣？看起來年輕十歲的關鍵是？

豐川月乃在《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣》一書中寫，認為想要保持年輕，其實不一定要特地減肥，也不必要投入大量金錢與時間，反之，是改掉日常生活一些「變老習慣」，不論是在別人面前，或是一個人。

她提醒，以下壞習慣必須改掉：

+ 3 + 2

對於怎樣才算年輕與美，在外形上她沒有着墨太多，反之是心態上轉變的。如她強調，不用刻意令自己變得可愛，而是在追上潮流的同時，必須「適合自己」、交談或用餐時不能忘掉對方的感受、即使要減肥或運動，不能抱勉強自己的心態，也要樂於挑戰各種新事情。

不過，筆者最感興趣還是其中一個「壞習慣」－愛皺眉頭，嘴角向下垂，一副不滿的表情，給人難相處的印象。年齡增長，煩惱事不上眉頭，便上心頭，表情不過誠實反應，為了美麗要自欺欺人，是不是有點強人所難呢？

豐川月乃36歲登上「東京時裝秀」，打破日本模特兒界「25歲退休」的不明文規定，以身作則，自身外表，自己負責。（tukinotoyokawa@instagram）

不開心是會變老的？「不老傳說」關鍵在於從容不急

「少女十八無醜婦」，或許只是無頭無腦的約定俗成；但「少年不愁」，卻是事實。

隨年歲長大，擔心煩心事愈來愈多，開心快樂，變成一種修為。而豐川月乃提議，要把「愛皺眉頭，嘴角向下垂，一副不滿的表情」這「大媽」壞習慣改掉，有些事情必須先𧫴記。

她提醒，不要對自己太過嚴苛。她寫：「真正嚴以律己的人，從來都不覺自己嚴以律己。他們只是執着地追求自己喜歡的東西，直到滿意為止。」但若是一直不認同自己，久而久之便沒法發揮真正的實力。但年歲漸長，她寫道：「我已漸漸了解到，自己所擁有的才能的確可以逐漸成長，但前提是，你要真心稱讚自己。」這也筆者想起近來最喜歡的一句：「任何一株花草樹木都不急，萬物從容。」急不來的，我們在慢慢變老，也是在慢慢變好。

另外，她也提醒，要保持年輕，就要攝取均衡營養，正餐正常、每天都要有充足睡眠、適當的運動，最重要是採取不會累積壓力的思考模式。她指出，人一旦累積壓力，人體就會過度氧化，而氧化就等於老化。因此，有兩種思考方式，她時時掛在心頭，一是「人生當中發生的所有事情，都不是壞事，也不是毫無意義」，另一則是「分辧『有』與『沒有』」。她提醒，我們擔心的事，大多都是「沒有」的事，如未發生的事情，或是別人的想法。因此，人生要避免曖昧不明的事，可以分辨清楚的事就要分清楚，多想也沒用的，就乾脆不要去想。

不過，筆者最喜歡的，還是她對「美容覺」的獨特看法。她提出所謂的「美容覺」，不只是入睡時間與睡眠時間長短，更甚是「睡覺的心情」。她寫道，睡覺前絕不想想着今天的反省，要是養成了「在棉被中懊悔」的習慣，只會降低睡眠質素，而想着「將楚應該要怎樣做才能變得更幸福」，一邊偷笑，一邊入睡。

參考資料：《美女的習慣vs.歐巴桑的習慣》，《日本超模美魔女校長：八千人變身48絕技，讓你成為回頭率第一的終極美女！》