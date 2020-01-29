台灣收納達人教「正方形」摺衫法　厚冷衫超慳位　重整擺法不再亂

雖然香港的冬天越來越短，但新年將會有冷鋒殺到，天文台預計初三至初七氣溫低至13度，新買的秋冬衣服終於可以派上用場。然而，冬季衣服大多厚重，尤其是冷衫，女生們往往只會隨意摺好，然後就擺放，衣櫃凌亂又很容易被「塞爆」。其實，只要利用小訣竅，就可以騰出更多空間擺放衣服，而且整齊又不易亂。

被稱為「台灣收納教主」的廖心筠日前參加綜藝節目《命運好好玩》，分享整理衣櫃和摺衫大法，可以擺放更多衣服之餘，又不會讓你的衣櫃變得凌亂。如果想新一年衣櫃可以有個全新面貌，不妨參考以下訣竅。

台灣收納達人教導的秘訣。（節目截圖）

衣服直立擺放不易亂

廖心筠提出6個衣櫃的收納秘訣，包括小豆干摺衣法、直立擺放、由薄到厚、深色淺色分開、依照上下半身分類、襯衫、外套和連身裙要掛起來。「小豆干摺衣法」即是把衣服摺成正方形，可以更加「慳位」。另外，可在衣櫃中放入抽屜式的儲物箱，再將衣服直立擺放在儲物箱中，拉出來時衣服便一目了然，比一般的疊放方式更容易取衣服，而取出時也不會弄亂其他衣服。而衣服分深色和淺色區域擺放，而在兩個區域中再分厚、薄和上下身分類，早上起來不用再花太多時間找衣服，十分方便。而只有容易皺的襯衫、難摺的連身裙和外套才需要掛起來，這樣的收納秘訣既能節省空間，取衣服也較容易，讓衣櫃可以保持整齊。

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超慳位摺衫大法

廖心筠除了教授衣櫃的收納秘訣，還分享了超實用的摺衣方法，即使面對厚重的冬季衣服，也能全數放到衣櫃裏面，不用隨處擺放。她在節目中利用了厚冷衫作示範，保暖又舒適的Oversized冷衫是每個女生衣櫃中的必備衣物，相信她教授的摺衣方法會讓不少女生受用。

直立地擺放衣物更慳位，拿衣服又更方便。（節目截圖）

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