【奧斯卡2020】歷年10大經典趣怪埸面　醉酒、頒錯獎未算最爆?

第92屆奧斯卡頒獎典禮圓滿落幕，《上流寄生族》成為了最後大贏家，橫掃4個奧斯卡大獎，更是奧斯卡史上首次由非英語電影獲得最佳電影獎，成績驕人。不過除了得獎結果受到關注外，每屆奧斯卡都會有一些難忘時刻或者經典場面讓人印象深刻，現在就帶大家回顧一下歷屆奧斯卡的經典場面吧！

2020年：第92屆奧斯卡 本年最注目場面

《上流寄生族》成大贏家橫掃四獎 南韓電影大放異彩

今屆奧斯卡最大贏家《上流寄生族》榮獲4個大獎，當導演秦俊昊上台領取第一個獎項「最佳原創劇本」時，他在背後低頭凝視獎項並露出小孩般的興奮表情，然後對著鏡頭眉開眼笑，像是難以置信自己可以取得獎項，鏡頭喜感十足，連觀眾都替他高興，南韓電影終於在大放異彩奧斯卡頒獎台上大放異彩。

《上流寄生族》導演秦俊昊上台領取第一個獎項時露出了小孩般的真摰笑容。(Getty)

里安納度好事近？拍拖三年首次在公開場合和女友同場

45歲的里安納度交往過的女友眾多，但是近幾年的女友當中從來沒有一個跟他在公開場面一起出現過，這次奧斯卡金像獎被鏡頭拍到兩人並肩坐在台下第一排之餘，女友Camila Morrone更經常深情凝望他，由2017年底時傳出戀情開始，到如今拍拖3年可見兩人依然打得火熱，感情穩定。雖然里安納度今年失落影帝獎項，不過里安納度全場一直面帶笑容，果然有女友相伴和支持，心情確是不同。

里安納度首次和女友Camila Morrone在公開場合同鏡。(YouTube@ HollywoodLife)

2019： 第91屆奧斯卡

Lady gaga和 Bradley Coope「有愛互動」合唱《星夢情深》

2019年奧斯卡最讓人難忘的場面就是Lady gaga和Bradley Cooper深情合唱兩人在電影中的訂情歌「Shallow」，兩人互動的表情非常有愛。引人熱話的是當時Lady gaga和Bradley Cooper被傳出戲假情真，而頒獎典禮當天Bradley Cooper的前女友Irina Shayk也在台下，這個尷尬的時刻引起全民熱話。

Lady gaga和Bradley Cooper深情合唱訂情歌「Shallow」。(YouTube@Lady gag)

2018年：第90屆奧斯卡

Jennifer Lawrence 醉後真性情

有荷里活「甜姐兒」之稱的Jennifer Lawrence一直因為其真實不做作的真性情而大受歡迎，不管在圈內圈外都人氣旺盛。在2018年的奧斯卡更出現了這一幕有趣的畫面，當晚心情極佳的Jennifer Lawrence到處和人聊天，更手拿酒杯自然地跨過座位，這一幕被拍下並成為了熱話，網友笑指Jennifer Lawrence應該已經喝醉了，隨性的她更讓人感覺可愛。

大情大性的Jennifer Lawrence手拿酒杯自然地跨過座位被網友大讚可愛。(Getty)

2017年： 第89屆奧斯卡

擺烏龍頒錯「最佳電影」大獎

2017最讓人難忘的時刻竟然是一個尷尬的時刻，更被網友稱為是奧斯卡「最大危機」的一年。「最佳電影」一直是奧斯卡最壓軸也最重分量的獎項，2017年的最佳電影得獎者是《月亮喜歡藍》，但是由於工作人員遞錯得獎信封，因此錯頒了獎項給《Lala Land》，更在《Lala Land》全人發表完得獎言論後才發現「擺烏龍」，讓頒獎典禮在一片尷尬的場面下結束，果然「難忘」。

由於工作人員給錯得獎信封而錯頒了最佳電影獎項給《Lala Land》，場面尷尬。(YouTube截圖)

更多意想不到的歷屆奧斯卡有「爆趣經典」的埸面：（按圖查看）