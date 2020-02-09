【奧斯卡2020】里安納度失落影帝 盛世美男崩壞變大叔 竟然因為..

第92屆奧斯卡頒獎典禮將在香港時間星期一（2月10日）播出，今屆奧斯卡影帝競爭十分激烈，呼聲最高的其有《從前，有個荷李活》的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)和《Joker小丑》的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)。

里安納度狄卡比奧今年憑著電影《從前，有個荷李活》再次問鼎奧斯卡影帝，最終敗給《Joker小丑》的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)。(leonardodicaprio@IG)

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑《JOKER小丑》（Joker）奪奧斯卡影帝。(《JOKER小丑》劇照)

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）憑著《從前，有個荷李活》再次問鼎2020年奧斯卡影帝，最終敗給《Joker小丑》的華堅馮力士(Joaquin Phoenix)。回顧里安納度的外表進化史，只能感嘆歲月不饒人......

里安納度曾經在2016時終憑《復仇勇者》（The Revenant）獲得奧斯卡影帝殊榮，更結束了他多年「陪跑影帝」的稱號。今屆再次有機會問鼎奧斯卡影帝，雖然未有為他奪下第二次影帝獎項，不少粉絲表示里安納度的成就已經不需要奧斯卡來證明。他除了在影視上的成就讓人關注之外，外貌變化也成為不少人的熱話。

這張照片被網民稱為是里安納度的「死亡自拍」。(twitter@badpostleonardo) 現時45歲的里安納度完全就像是大叔一樣，對自己的形象和身材管理十分鬆懈，最近他在電影宣傳時拍攝的一張「死亡自拍」被網友瘋傳，紛紛大呼里安納度「崩壞」了，誰能想到現在這個中年發福的大叔曾經是當年風靡萬千少女的一代男神呢？

顏值全盛時期

相信不少人都看過經典愛情電影《鐵達尼號》，當時只有23歲的里安納度長著一張金髮碧眼的俊俏臉龐，阿Jack一角更是迷倒千萬少女，即使現在再看還是覺得他英俊帥氣，樣子完美零死角。年輕時的里安納度更被稱為是「全球一代美少年」，《鐵達尼號》的導演（James Cameron）更表示當時試鏡的時候里安納度一出現，現場所有女生的眼睛都離不開他。

經典愛情電影《鐵達尼號》是不少人的回憶，里安納度所飾演的阿Jack一角更是迷倒千萬少女。(《鐵達尼號》劇照)

電影《鐵達尼號》珍貴劇照：

+ 3 + 2

其實比《鐵達尼號》更早的時候，里安納度也曾經拍攝過另一套同樣經典的凄美愛情電影《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》，飾演少年羅密歐的里安納度俊美的臉龐加上深情的角色設定，奠定了他萬人迷的地位，這兩套電影更讓他一舉成名，成為一線男星，那時可以說是里安納度的全盛時期。

另外一套里安納度的經典愛情電影《《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》》也紅極一時。(《《羅密歐與茱麗葉之後現代激情篇》》劇照)

重溫里安納度萬人迷時期的俊俏樣子：

成熟型男期

不過里安納度不甘於被掛上深情型男的標籤，而且他也不喜歡自己的娃娃臉，因為他深明演員不能單靠外貌，角色定型就是一條死路，在外貌以外更希望大家更專注留意他的演技。因此他開始轉型嘗試更多劇情和動作類電影，擴闊自己的戲路。好像《捉智雙雄》中足智多謀的金融詐騙犯、《娛樂大亨》的一代富豪，也可見里安納度開始走上成熟型男路線，抹走青澀、俊美的翩翩少年形象，他開始留鬚，更蠟起了他的經典all back油頭，當時的里安納度還沒發福，即使留鬍鬚也散發著男人味，眼神變得更加深邃迷人，充滿成熟男人味。

里安納度嘗試擴闊自己的戲路，不想空有外表，他的演技也開始爆發。(《捉智雙雄》劇照)

按圖看里安納度成熟型男時期的照片：

初老滄桑期

2010的《潛行凶間》是里安納度繼《鐵達尼號》第二套高票房的電影，在電影裡里安納度穿著西裝帶點不羈的神情，雖然臉上已經開始有歲月的痕跡了，但是卻多了一份老練感。拍完這套戲後36歲的里安納度開始出現了中年疲態感，臉部開始變得圓潤。他在2013年的《大亨小傳》時把鬍鬚剃掉，頭髮也染成了金色，有種返老還童感覺，不過當然已經回不到他的全盛時期了，但是魅力依然，變成了一個滄桑歷練的成熟男人。

2010的《潛行凶間》已經可以看到里安納度身上出現歲月的痕跡。(《潛行凶間》劇照)

按圖看里安納度初老時期照片：

崩壞大叔期

但是里安納度似乎對自己的身材管理愈來愈鬆懈，鏡頭後的他總是被拍到不修篇幅、疲態盡露，而且身型也發福了不少，肚腩愈來愈明顯，就算走在街上也會被認為是「麻甩佬」，形象完全崩壞。更有網友笑指里安納度如果要重拍《鐵達尼號》，相信未撞船之前就已經沉船了。

現崩壞了的里安納度看來就像一個慈祥又充滿「佬味」的胖大叔。(Getty)

按圖看里安納度大叔崩壞照：

不過里安納度對於崩壞的形象反而不在意，更關注於自己的角色，他可以為角色增肥，又可以親身到冰天雪地的荒野拍攝，還要生吃動物內臟，義無反顧地為角色犧牲形象，每次都拍戲都推到自己上極限，對自己極為嚴格，專業精神令人敬佩。

雖然《華爾街狼人》中精湛的演技未能為他取下奧斯卡影帝，但是他憑著《復仇勇者》贏盡了掌聲，終於奪得了演藝生涯的第一個奧斯卡影帝。這里安納度主演的《從前，有個荷李活最終敗給華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演的《Joker小丑》，不過就如粉絲所講，里安納度的成就和專業已經不需要獎項來證明。