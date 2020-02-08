Selena Gomez對Justin Bieber仍未忘情?自認受害者：曾受情感虐待

Justin Bieber和Selena Gomez之間的恩愛糾纏早就隨著Justin Bieber結婚而告一段落，這段撲索迷離的「Jelena戀」一直都是不少人茶餘飯後的話題，早前Selena推出最新專輯，當中一首《Lose You To Love Me》更訴說著她和Justin Bieber的過去，也是她告別這段感情的心聲。

Selena回歸樂壇發行的新專輯《Rare》登上了「Billboard 200 album chart」冠軍。(selenagomez@IG)

最近Selena接受外國媒體《NPR》的訪問時，又再分享到她最具話題性的新歌--《Lose You To Love Me》一曲的深層意義。雖然被問及多次了，但Selena Gomez這次好像來得更坦白。

她表示：「我發現大眾很喜歡述說我的故事，有些被加油添醋甚至有些是美化過的，所以我想藉由這首歌說出我的真實故事，即使難受我也不會微笑忍受，我需要一個情感的宣洩方式，而歌曲就是最好的途徑。」一首歌曲，是她的真誠自白，紀錄在愛情中一個階段的結束，也是她人生的新開始。

《Lose You To Love Me》是Selena Gomez訴說關於自己的真實故事。(selenagomez@IG)

I felt I didn't get a respectful closure, and I had accepted that, but I know I needed some way to just say a few things that I wish I had said.

Selena表示曾經在一段愛情裡面得不到應有的尊重，但是現在已經看透了。(selenagomez@IG) ​更深入地自揭傷疤：曾經在一段愛情裡面得不到應有的尊重 當主持人問及Selena想通過《Lose You To Love Me》這首主打歌帶出什麼故事的時候，Selena表示：「這首歌現在對我來說跟一開始寫的時候意義已經不同了，我曾經在一段愛情裡面得不到應有的尊重，雖然我已經接受了，但是我還是想自己的想法寫出來，但是這首歌並不是一首宣洩仇恨的歌，我想表達的是一個美麗的故事。儘管在這段故事裡我經歷了痛苦，但最後還是結束了，我很高興我在這個旅程裡看透了一切，所以我想告別過去，打開人生新的一章。」

I do feel I was a victim to certain abuse...

Selena在訪問時直認自己受到過去受到了感情虐待。(selenagomez@IG) Selena Gomez坦言自己是受害者 當主持人問到Selena告別的人是不是指Justin Bieber時，Selena並沒有否認：「你非要指名道姓，我懂了。」之後她坦言自己是受害者：「沉浸在受害的心態是很危險的一件事，我無意冒犯任何人，但是我的確認為自己是某種虐待的受害者。」 主持人問到是感情虐待嗎？Selena直認而且很驕傲自己可以找到方法走出傷痛，因此而變得更加堅強。對於過往的情傷也不再忌諱去談及。

Justin Bieber和Selena7年的愛情離離合合，最終因為互相了解知道性格不合而分開。(gettyimages)

回顧過去Selena Gomez和Justin Bieber7年間的愛情離離合合，每次分離都不乏是非指摘，互相帶來的傷害都不少，Justin Bieber每次分手投入新的感情，都讓Selena痛苦不堪，兩人也曾經在Instagram上展開過罵戰。

相信最讓Selena崩潰的就是兩人復合在分手後，Justin Bieber就火速和前女友 Hailey Baldwin復合，短短數個月後就宣布訂婚，有傳Selena因此而情緒崩潰，需要住院接受心理治療。有人指她們最終分手的原因是因為Justin Bieber的出軌、花心和濫藥問題，也有人說是因為互相了解知道性格永遠不會適合才導致不能在一起。不過誰是誰非，對於分別已開始新一頁的兩個人似乎已不再重要。

Justin Bieber曾在Instagram寫下千字文坦承自己犯下的錯誤，對過去懺悔。(justinbieber@IG)

Justin Bieber在往年9月曾經在Instagram上坦承自己犯下的錯誤：「我在19歲的時候染上毒癮，破壞了我身邊所有的人際關係，我變得暴躁又憤概，而且不尊重女性。我開始遠離身邊所有愛我的人，建起了保護殼把自己藏起來，當時的我認為我永遠無法扭轉這個狀況。」看到現在Selena能夠從傷痛中走出來，重新開始，學懂放下才是這段旅程最珍貴的禮物。

Hailey Baldwin何以最終嬴得Justin Bieber的心？

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資料來源：npr