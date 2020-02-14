25歲Saoirse Ronan已三度提名女主角　像70歲老人從不玩社交媒體

第92屆奧斯卡頒獎禮（92nd Academy Awards）在香港時間2月10日完美落幕，你的心水電影、演員又有否得獎呢？ 《小婦人 Little Women》好評如潮，是大熱之一，女主角 Saoirse Ronan（茜爾莎羅倫）也是好戲之人，繼《布魯克林之戀 Brooklyn》和《不得鳥小姐 Lady Bird》再次提名女主角，最終還是落敗，戲中Saoirse 是一個不追求戀愛的女生，現實中她又是嗎？

現年25歲的Saoirse Ronan在9歲已經踏上演員之路。（Getty Images）

現年25歲的Saoirse Ronan，來自一個愛爾蘭的家庭，父親 Paul Ronan是位演員，9歲時經已出演電視劇《The Clinic》；小時候因為非常迷戀《哈利波特》而去面試一樣是金髮造型、空靈感十足的 Luna 一角，可惜沒有選上。不過她繼續在熒幕中發光，出演了多套大熱電影，《布達佩斯大飯店》、《布魯克林之戀 》和《不得鳥小姐 》等，觀眾不知不覺會被她的演技吸引。

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在《小婦人 Little Women》中，Saoirse Ronan 與 Timothée Chalamet 飾演「友達以上」的好友。（《小婦人》劇照）

Saoirse Ronan與劇中人物相似？

《小婦人》中，Saoirse 飾演一個熱愛自由的女生Josephine March（Jo） ，在女權不被重視的年代，希望成為一名作家，面對好友 Laurie 的告白，她選擇拒絕，她不明白：「為甚麼女生只有愛情？」到最後 Laurie 與 Jo 妹妹結婚，她也可以給予祝福，因為她最在意的不是擁有伴侶而是心靈上的自由；而現實中，Saoirse 也是位從沒拍拖的女生。

她曾在《Ellen Show》中，被知名主持人Ellen DeGeneres問及戀情問題，她自爆不知道如何應對約會（Dating），對於今被異性邀請去食飯感覺會不知所措，也沒有興趣，Ellen 便反問她是否沒曾拍拖，她強調：「我不約會。（I don’t date.）」節目中，要求她玩「選男友」遊戲，期間發現她是一個不知如何選擇伴侶的女生，但有趣的是，在遊戲中，戲中好友男演員 Timothée Chalamet 是被選最多次，她指：「如果我們只是維繫一種柏拉圖式的戀愛，他會是一個很好的伴侶。」

電影中，她曾跟不同類型的人談戀愛、結婚，在現實中她卻是一位零經驗的女生，Ellen更指與她談天，就像一個70歲的老婆婆，想很多又非常長氣，Saoirse 笑說：「真的，有人說我似45歲。」你可說她奇特，或許也是她追求自由的結果，而「Saoirse」在愛爾蘭文中正是「自由（freedom）」的意思。

Saoirse Ronan 被稱為「奇特少女」。（Getty Images）

為愛自由，25歲少女不玩社交媒體

除了在愛情上人如其名，生活也如是。因為公眾人物的關係，要得到自由便要為人低調，Saoirse 曾在2009年開設Twitter，不過現在已戒絕一切社交媒體。「那實在太麻煩、太大壓力！」Saoirse 在 TheWrap.com 的訪問說，她習慣與電話、社交媒體保持距離，作為演員，平時已經不能自我：「因為當你工作時，你不再是你自己，我也不是你看見的我。故此我不認為大家需要看到那些近況更新。」Saoirse 私下如此神秘，也是她得到自由的原因。

Saoirse Ronan 與演員Jack Lowden 最近傳出緋聞，二人並沒有承認戀情。（Getty Images）

不過，根據《Dailymail》報道，Saoirse 今年1月被拍攝到與演員Jack Lowden 手拖手在倫敦閒遊，不知這個愛自由的她，是否像《小婦人》的 Jo 一樣，在追隨夢想時遇到訂下終身教授 Friedrich？

（資料來源：《Dailymail》、Thewrap.com）