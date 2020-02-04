姜麗文宣布結婚　與鄭俊弘分手患抑鬱症直到遇上他：他令我有自信

踏入新一年，繼鄭俊弘何雁詩宣布將在年底海外結婚，鄭俊弘舊愛、秦沛女兒姜麗文 Lesley 也宣布與圈外男朋友Pakho拉埋天窗，真是可喜可賀。

姜麗文在2月2日Instagram中，宣布已成為人妻。（lesleychianglove@Instagram）

早前（2月2日），現年34歲的姜麗文 Lesley 在社交媒體上發布了一張戴上頭紗、穿着普通T-Shirt牛仔褲與圈外工程師男友Pakho的合照，並宣布拍拖近3年的二人結婚了，但因為社會情況，他們將會延遲婚禮，並解釋：「 經過一年多的籌備，要延遲婚禮絕對不是一個容易的決定，但我們會繼續提醒對方：最重要的是我們找到對方，很恩愛也很健康！所以很感恩！ 沒事，我們什麼時候都可以慶祝！無論如何，今天對我們來說，永遠是很重要的開心大日子！ 老公，老婆很愛你！Happy Almost-Wedding Day﹗」

雖然二人未能順利舉行婚禮，亦未簽紙註冊，但 Lesley回覆傳媒指會視2月2日是他們共諧連理的開始，因為「02022020」對二人來說是特別的日子。

曾崩潰指「被飛」 Lesley 實現了「下一個會更好」

在遇到Pakho前，Lesley曾與一樣在加拿大溫哥華長大的鄭俊弘（Fred）拍拖6年， 二人當年就算多次被傳媒拍到在一起，也沒有承認拍拖，直到2015年，Lesley指二人已經分開了一年多，另有指是Fred因《星夢傳奇》爆紅，而忽然向女方提出分手，令Lesley崩潰；後來經朋友的介紹下，認識了喜歡運動和動物的Pakho，二人過得相當甜蜜，經常在社交媒體上放閃。

姜麗文曾因失戀而患上抑鬱症，直到遇到Pakho人生多了色彩。（《女兒們的男朋友》擷圖）

一個不再相信愛情的女生，能被拯救是因為...

Lesley曾因為失戀而引發了抑鬱症，更與病魔抗戰了6、7年，她因為經歷以上種種事情而不再相信真愛的存在，直到遇上Pakho。

剛開始時，二人出入時都被傳媒拍到，戀情也慢慢曝光，當時Pakho被傳媒形容為「毒男」，又指Lesley轉了口味，真的愛又豈能談外表呢？兩人之所以能走在一起，是彼此令對方相信自己，是最美、最有自信的。

去年Lesley與Pakho一同參演大陸真人綜藝節目《女兒們的男朋友》，Lesley曾分享自己的感情事，指認識Pakho前她已經不開心了很久，甚至不愛自己了，也沒有自信，不再相信有愛，但是因為Pakho，她開始明白真愛是甚麼，大人的愛是甚麼，曾受到極大創傷的Lesley竟可說出：「我每一天都感覺到他是非常非常愛我的。」絕非易事。

面對另一半，有些女生還是不敢以真面目示人，怕粗獷的性格嚇怕伴侶，又或怕長暗瘡、細紋令他不喜歡自己，因而假裝自己是一個完美的伴侶，然而世界上沒有一個完美的情人，Lesley曾是一位生病的人，也不是完美。

Lesley告訴女生，不應因為年齡、外貌而缺乏自信，而一個給妳莫名自信的人，便是妳合適的伴侶。

女生不用找一個令妳變漂亮的人，而是一個令妳有自信的人。（lesleychianglove@Instagram）

是他，令她重拾自己，學懂愛惜自己，愛他人。

最後她問Pakho：「你與我在一起時，有變得更自信嗎？」，他甜甜的對着她說：「有。」