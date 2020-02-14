劇集《大醬園》除了由一對緋聞情侶朱晨麗、何廣沛以情侶檔主演成話題，龔嘉欣（Katy）飾演終極大反派一角的演技亦成網民關注，更被大讚她再度作出突破。 2008年出道，由妹妹感覺的角色做起，直至2016年奪得最佳女配角；今年已滿30歲的龔嘉欣，又是如何突破妹妹角色的框架？

30歲龔嘉欣於2008年出道，至今於無論戲裡戲外，都擺脫妹妹身份，予人成熟穩重的感覺。(kungkaty@Instagram)

曾多次與獎項擦身而過 終得到認同

龔嘉欣於2008年出演青春劇集《盛裝舞步愛作戰》而加入無綫電視，雖然每年都有一定的劇集產量，但大多被安排於劇中飾演妹妹或少女角色為多；然而即使於2014年起開始擔任一些重要角色，如有份出演《愛·回家》與《守業者》，但比起演技，觀眾更留意的反而是她的緋聞；獎項方面亦如是，即使多次獲提名「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」，但每次也與獎項擦身而過。

直至2016年出演《幕後玩家》程思汝（Carmen）賢妻一角，一場得悉被愛人背叛的爆喊戲份，演出痛心疾首的感覺，得到觀眾大讚，更因而獲得入行以來首個最佳女配角獎項，然而她卻於台上直言從沒想過得獎。

龔嘉欣如何脫離妹妹感覺之戲路？

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龔嘉欣拍攝劇集《殺手》，親身上陣拍攝打鬥場面。(kungkaty@Instagram)

打戲親身上陣展現敬業一面

戲路開始漸廣的龔嘉欣，其後亦開始接拍不同的劇集，再次突破自己，就如於未播出的劇集《殺手》就一改斯文柔弱的形象，挑戰打女角色。先是以頭髮剷青並化上濃妝的造型示人，更不惜親身上陣拍攝打鬥場面，即使試過手指斷筋、腳傷縫三針，也絕沒怨言，曾接受《香港01》訪問時，更表示自己從沒用過替身，而且由於戲服為Bra Top、短褲，亦不能墊Pad作出保護：「當初接得呢個角色，都預咗，已經好好冇咩大嘅傷。雖然係辛苦，但係睇返啲片真係覺得好值得。」

敬業態度值得專重，勇於求變亦是龔嘉欣的生存之道，現在播出的劇集《大醬園》亦如是，她於劇集《大醬園》裡飾演醬園女工葉細么，為求達到目的而不擇手段，玩盡心計。比起以往大多飾演的乖巧角色，可說是一大的挑戰。對於出演奸角，一改正面形象，龔嘉欣亦曾於訪問中說過，面對不同角色，演員不會有太大的所謂，那怕是奸角。

龔嘉欣於劇集《大醬園》飾演終極大反派：

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不斷接受戲路上的新嘗試，私底下的龔嘉欣同樣腳踏實地，直指自己從事模特兒期間已有儲蓄習慣，會儲起一半的薪金，結果去年的她成功於馬來西亞創業，而近日更趁樓市稍回落成為業主。無論戲裡戲外，都擺脫妹妹身份，予人成熟穩重的感覺；際遇固然重要，但不一定是成功的關鍵，勇於改變、積極接受挑戰才是致勝之因由。

龔嘉欣成功突破框框，至於其他習慣飾演妹妹角色的圈中女星，命運又如何？

蔣家旻

30歲的蔣家旻，最多戲份及讓人有深刻印象的，大抵是《愛·回家》馬子妮一角。(chiangel1110@Instagram)

同是30歲的蔣家旻，由2007年出道，大多演出客串、女配角，最多戲份及讓人有深刻印象的，大抵是《愛·回家》馬子妮一角。一直在演藝路上浮浮沉沉的蔣家旻於2013年拍攝電影《第一次不是你》以及劇集《踩過界》的演出得到觀眾的讚賞，不過馬子妮、「妹妹」形象就彷似是她的標記，從未離開過。她曾於一次訪問中表示自己很怕觀眾看不到她的成長：「加上我平時的打扮，出街不會穿得很華麗、很成熟，所以很怕大家還會認為你是個妹妹，你的角色就只能是某人的妹妹。」

試過有報導指以「可能是最被低估的女藝人」來形容她，直率的蔣家旻卻指自己非常開心，像是有人為自己出一口氣，不過卻認為演員始終是被動：「你不能控制劇集、監製用不用你，能控制到的就是你給我角色，我就盡全力去做好，證明給人看我是做得到的。」默默耕耘，也許亦是成長的一環。

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黃美棋

童星出身的黃美棋，續向綜藝方向發展。(meikiw@Instagram)

童星出身的黃美棋，拍過不少劇集，2006年決定以學業為重，遠赴美國留學，更有意於商界方面發展。畢業過後，曾擔任OL工作，但仍對演藝圈念念不忘，於是決定重返演藝圈，2017年再度與無綫電視合作，更接拍了《救妻同學會》。不過劇集反應卻不似預期，而過後仍未見有戲劇方面的演出，續向綜藝方向發展，30歲的她亦曾接受訪問表示自己並不介意：「以前未接觸綜藝一定說自己最喜歡拍劇，但發現自己幾適合綜藝，目標就是把握好眼前每個機會。」

30+女星要擺脫「妹妹」形象，冇咁易成功？

無論年齡是多少，只要擁有年輕外貌的女星於演藝路上總予人「妹妹」感覺，如果不求變的話，戲路則會較窄，有機會停留於女主角的童年版或主角妹妹的角色之中。故以上3位女星也希望透過輕微的改變跳出別人的印象,，就如龔嘉欣不斷擴展戲路，即使是打戲還是奸角也願意接受；而蔣家旻透過穿搭造型上希望令自己變得更成熟，就如早前《萬千星輝頒獎典禮2019》，她就一改以往的穿搭風格，改以低胸Deep V晚裝以及大紅唇的妝容示人；黃美棋則於拍攝劇集《救妻同學會》時，將留了20多年的長頭髮剪短，希望先從造型方面給予觀眾新鮮感，脫離「妹妹」形象。

蔣家旻透過穿搭造型上希望令自己變得更成熟。(chiangel1110@Instagram)

Baby face女生最大缺點：職場「唔上唔落」難受重視？

這些例子亦時常出現於社會當中，部份人仍是會存在「外表看起來較年輕的女生，工作能力就有所局限」的價值觀。就如網絡上仍有甚多女生分享過她們的故事，一名30歲、擔任教師的紐約女生De Elizabeth分享指，自己因外貌比實際年齡年輕了幾歲，每次向新老師或學生父母介紹自己並指自己已有7年教學經驗時，都沒人相信她的說話；另有一名外國女生Marissa Hermanson則分享指自己常被說外表像個12歲的孩子，對於她的工作上是一種無形的詛咒，即使獲得了較高職位，也會看起來沒有專業的感覺，同事仍不喜歡她，從而加劇她的不安全感，最後她選擇穿上一些成熟風格的服裝，例如將色彩鮮豔的高跟鞋換成黑色高跟鞋。

然而，英國心理學家、紐卡素大學高級講師Joan Harvey亦曾分享，人們的確喜歡透過外表而判斷他人，亦常會出現「年齡較大，就會更加尊重你」的說法。雖然我們無法改變他人的思想，但可以做的還是令自己充滿自信，不過在改變自己的同時，亦要緊記切勿盲目迎合，始終自己開心才是最重要的事情。

（資料來源：The Financial Diet, Cosmopolitan uk, Refinery29）