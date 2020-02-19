【武漢肺炎】美少女廚神Rainbow被困武漢　打波郊遊抗疫口罩不離

因武漢肺炎影響，有「美少女廚神」之稱的Rainbow（更名後Annabella，胡淽喬）被困武漢邊境的一條村莊逾三週，樂天的她似乎不大擔心現況，一方面做好防疫措施，一方面跟網友分享武漢封城後的見聞和自己的生活。

Rainbow因與男友回鄉拜年，意外被困武漢邊境的村落。（annabella.woo@IG）

打波郊遊口罩不離身

Rainbow身處離武漢市中心約一小時車程的村落，雖然村上並沒有確診患者，但作為「病毒源頭城市」，很多人依然擔心Rainbow的安危。

至於Rainbow則選擇樂觀面對，早前便在IG上載在家中院子打羽毛球的照片，還寫下「生活還是要過。不出門打打羽毛球消磨時間」。

Rainbow在封城的日子仍自得其樂。（annabella.woo@IG）

別以為Rainbow本著「相信政府！口罩都不用戴！」的不怕精神，其實她做好準備，盡量留在家中做做拉筋運動，不得不出門到超市時，也戴上太陽眼鏡和2個口罩防止飛沫傳染；她到渺無人煙的郊外散步時，也是口罩不離身呢！

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Rainbow健康有道 平日愛瑜伽游泳

能夠在危城中泰然自若，Rainbow樂天積極的心態很值得我們學習，至於說到抵抗力方面，她平時也注重健康，不時做瑜伽和游泳，強化身體免疫系統和心肺功能，同時練得火辣身材，時時大放福利圖！

annabella.woo@IG

annabella.woo@IG

皮膚也要健康！女神私密推介抗逆護膚品

除了身體健康，Rainbow也特別關注皮膚的健康。一味追求皮膚外在白滑緊緻並不足夠，只有強化肌底在可由內靚到外，所以Rainbow介紹Origins靈芝抗逆健膚系列，這個系列加入靈芝菇菌精華，由內強化肌底及鎮靜舒緩肌膚，再到外增強肌膚保護屏障，令皮膚不易泛紅敏感和缺水等等。

Rainbow大讚Origins皇牌「菇水」美肌效果驚人。（annabella.woo@IG）

Rainbow又分享用完Origins靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水和精華後，泛紅、敏感、乾燥、毛孔、粗糙的肌膚都有所改善，用化妝棉濕敷後，暗瘡還會消失，效果令人嘖嘖稱奇呢！

靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 400ml 限量版 HK$520

靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 $520/400ml ：蘊含靈芝、冬蟲夏草、毛頭鬼傘菇等天然珍貴成分，質感輕盈，為敏感肌膚立即舒緩、降紅及鎮靜，同時滋養保濕。（Origins官網）

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/19)